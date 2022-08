Educação: PROVA PARANÁ SERÁ APLICADA NA PRÓXIMA SEMANA PARA 3.700 ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

Cerca de 3.700 alunos dos 5º anos da rede municipal de ensino farão, na próxima semana, a Prova Paraná, uma avaliação realizada pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Educação e do Esporte, para medir o desempenho das escolas da rede pública. A prova também é realizada com alunos dos 9º anos dos colégios estaduais.

As avaliações serão aplicadas nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, quarta e quinta-feira. No primeiro dia, os alunos responderão questões do Caderno 1, de Língua Portuguesa e Ciências Humanas (geografia e história) e no dia seguinte, será aplicado o Caderno 2, de Matemática e Ciências da Natureza. Cada aluno terá duas horas e meia para completar a prova, tempo que pode ser estendido por mais 30 minutos para estudantes das classes especiais.

Nesta semana, a Secretaria Municipal da Educação promoveu uma reunião com diretores das 50 escolas para repassar orientações sobre a Prova Paraná. “No início deste mês os professores receberam um guia para nortear as atividades em sala de aula dos conteúdos que podem ser pedidos na prova. Nos dias da aplicação, é recomendável que as escolas se organizem para tornar o ambiente tranquilo para os alunos”, disse a secretária, Maria Justina da Silva.

A Prova Brasil também auxilia na avaliação de desempenho dos estudantes, possibilitando o monitoramento permanente do processo de ensino e aprendizagem e revisão das ações da secretaria.

Esta é a segunda edição da prova este ano. Os resultados obtidos na primeira edição foram compilados pela Secretaria de Estado da Educação, que irá desenvolver com as escolas atividades para melhorar o desempenho dos estudantes da educação básica.