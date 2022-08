Eleições 2022: BOLSONARO CRITICA LULA NO JN; “NÃO TEM FILÉ MIGNON PARA TODO MUNDO”

São Paulo – O presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou nesta sexta-feira (26/8) a participação de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sabatina do Jornal Nacional, na noite dessa quinta (25/8).

“Vou passar a gasolina para R$ 3. Vai todo mundo comer picanha no final de semana”, disse, se referindo a entrevista do candidato do PT. “Não tem filé mignon para todo mundo”, disparou o presidente, durante cerimônia de inauguração de auditório da Associação Comercial de São Paulo, na capital paulista.

Uma das falas que mais repercutiram nas redes sociais durante a sabatina de Lula no JN foi quando, ao tratar da situação econômica do país, o ex-presidente fez um aceno direto ao eleitorado mais pobre. “O povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha”, disse o petista.

Imprensa acompanhou Bolsonaro na Associação Comercial de São Paulo por um telão

Jair Bolsonaro continuou seu discurso nesta sexta fazendo comparações com outros países da América Latina, como Argentina e Venezuela.

“Um tempo atrás na Venezuela estava dois centavos o preço da gasolina. Eles agora abastecem no Brasil. Não é porque o preço aqui caiu. É porque lá não tem mais [gasolina]”, afirmou.

Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato do governo de São Paulo apoiado por Bolsonaro, Marcos Pontes (PL), candidato ao Senado, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) também estiveram no evento.