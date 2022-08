Escândalo: AGÊNCIA DE TURISMO HURB TEM 5 DIAS PARA EXPLICAR PACOTES DE VIAGEM NÃO ENTREGUES

Após receber mais de 2,7 mil reclamações, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, notificou a agência online de turismo Hurb a dar explicações sobre supostamente não cumprir a entrega de pacotes de viagens vendidos durante a pandemia, em cinco dias, a partir desta sexta-feira (26), de acordo com informações da Agência Brasil.