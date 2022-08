Ciência & Espaço: IMAGENS IMPRESSIONANTES MOSTRAM COMO É UM ECLIPSE SOLAR EM MARTE

A ciência já sabe há muito tempo que os eclipses solares não são um espetáculo exclusivo ao nosso planeta, mas não é todo dia que podemos visualizar esse fenômeno fora daqui. É aí que entram em cena as recentes imagens que a NASA divulgou de momentos nos quais as luas de Marte projetaram sombras na superfície do planeta.

As imagens são cortesia dos rovers Opportunity (aposentado em 2018), Curiosity e Perseverance, veículos motorizados automatizados que responsáveis por explorar o planeta vermelho, cujas luas Fobos e Deimos o circundam em períodos de, respectivamente, 7.65 e 30.35 horas. Elas são consideravelmente menores que o nosso satélite natural, além de serem muito menos “polidas”, já que não são redondas, mas cheias de “caroços”.

Tecnicamente, estes eventos não são exatamente iguais aos eclipses que presenciamos aqui, pois as luas marcianas nunca bloqueiam completamente a luz do Sol. Quando ambas passam entre a estrela e os observadores – neste caso, os rovers – em nosso planeta vizinho, elas projetam sombras que cobrem parcialmente sua superfície, como você pode presenciar nos vídeos abaixo:

Eclipses estranhos vistos de Marte

Cientistas notaram um efeito inusitado no planeta com a passagem da sombra de Fobos. A sonda Mars InSight, projetada para medir atividades sísmicas em Marte, se inclina levemente durante esses eventos. Os especialistas acreditam que isso se deve à deformação que o planeta possui por conta do efeito de resfriamento que ele enfrenta em decorrência da reduzida exposição à radiação solar.

Isso é apenas uma das observações interessantes que os pesquisadores fizeram com base nas imagens captadas dos eclipses, que eles consideram fontes de informações valiosas sobre Marte. Por exemplo, eles podem vincular o movimento de sua maior lua ao seu efeito gravitacional no planeta e utilizar esses dados para compreender melhor o interior marciano.

Além disso, o que muitos podem considerar como simples sombras são potenciais prenúncios do futuro, uma vez que cientistas acreditam ser possível usar as observações dos eclipses para prever o destino final de Fobos, que está se aproximando gradativamente de Marte. Chegará um momento em que ela estará tão próxima que a gravidade do planeta passará a repeli-la com uma força tamanha a ponto de desintegrá-la. Os especialistas especulam que então Marte será circundado temporariamente por um anel feito dos destroços de sua lua maior.