Ecoturismo no Inverno: ATIVIDADES PARA DESFRUTAR A MATA ATLÂNTICA NA MELHOR ÉPOCA DO ANO

Em junho deste ano, foi lançada a segunda edição da campanha “Grande Reserva Mata Atlântica: Emoções o Ano Inteiro”. A ideia da campanha é valorizar e fomentar o turismo de natureza durante o inverno.

Os espaços naturais contemplados na Grande Reserva, que é a maior porção remanescente de Mata Atlântica do Brasil e do mundo, são fonte de descanso, diversão, aventura e oportunidades de desenvolvimento e progresso locais.

Entre o outono e o inverno, as condições para a prática de atividades ao ar livre na natureza são mais favoráveis que durante o verão.

Isso porque o clima é mais ameno, com mais conforto térmico, o que garante mais disposição e há menor presença de mosquitos ou risco de fortes chuvas, por exemplo.

Além disso, os dias ensolarados de inverno trazem uma iluminação diferenciada, com céus mais abertos e paisagens mais limpas.

Um dos coordenadores da Grande Reserva Mata Atlântica, Ricardo Borges, lembra que a campanha tem o objetivo de mostrar às pessoas que é um mito a ideia de que o turismo de natureza só oferece atrativos e atividades interessantes no verão. “A variedade de atrativos e atividades para os visitantes é ainda maior durante o Outono e a Primavera, principalmente”, diz.

Entre as atividades que o território da Grande Reserva oferece aos visitantes, estão, por exemplo, escalada, trilhas, caminhadas, canoagem, cicloturismo, prática de yoga em cachoeiras, experiências gastronômicas, passeios em veículos 4×4 e em embarcações, entre outros.

O site da Grande Reserva conta uma página de vendas, que reúne diversas sugestões, já com os indicativos de valores e opções de datas para fazer cada uma delas.

Confira 5 dicas, para diferentes gostos, disposição para aventura e bolsos:

Canoagem em Morretes

A atividade é planejada para saída com o mínimo de duas pessoas. O ponto de encontro é a sede da Calango Expedições, localizada no centro de Morretes.

Com veículos 4×4, que passa por uma estrada rural rio acima, as pessoas são conduzidas até o ponto de início da atividade de Canoagem. No passeio, a Serra do Mar pode ser apreciada, bem como as diversas espécies de pássaros que tem com habitat a Mata Ciliar do rio Nhundiaquara. Nível de dificuldade: leve. Crianças a partir de dois anos de idade já podem participar. R$ 100,00 por pessoa: https://reservas.grandereservamataatlantica.com.br/passeio/canoagem-morretes

Experiência sabores e saberes do Barreado

Este roteiro proporciona ao visitante uma experiência gastronômica e cultural. A pessoa participa do preparo do barreado e, enquanto o alimento cozinha por 12 horas, tem a oportunidade de conhecer comunidades, atrativos culturais, uma fábrica de bala de banana e conhecer práticas agroflorestais, além dos arredores rurais.

Depois, retorna ao ponto de partida para participar do rompimento do lacre da panela de barreado e, finalmente, degusta a iguaria. No mínimo, quatro pessoas precisam participar da programação. O atrativo tem duração total de 36 horas e crianças a partir de 06 anos de idade já podem participar. R$ 796,00 por pessoa, com tudo incluso, incluindo alimentação e hospedagem: https://reservas.grandereservamataatlantica.com.br/passeio/experiencia-sabores-e-saberes-do-barreado-saida-curitiba

Montanhismo Marumbi

O conjunto de Montanhas do Marumbi é considerado o berço do montanhismo nacional. Mas essa conquista, mesmo nos dias de hoje, é algo para as pessoas que estão dispostas a fazer bastante esforço físico, e que dominam técnicas de escalada.

Com mais de 1.500 metros de altitude, o Olimpo é o ponto culminante desta atração e oferece uma vista maravilhosa. Com o tempo aberto, é possível avistar a grande Curitiba, Paranaguá, as cidades da Serra e grande parte das montanhas do litoral. Muitos montanhistas sonham em colocar o Marumbi em sua lista de conquistas.

O transporte do centro de Morretes até a estação Engenheiro Lange é feito em veículo 4X4 autorizado. É necessário acompanhamento de guia de turismo e condutor em áreas naturais, credenciado no Ministério do Turismo. Para essa aventura, a idade mínima é de 18 anos. R$ 250,00 por pessoa: https://reservas.grandereservamataatlantica.com.br/passeio/montanhismo-marumbi-morretes

Vivência de Yoga na cachoeira

Às pessoas que desejam aliar conexão com a natureza com cuidado do corpo físico e da saúde mental, este passeio é uma das melhores opções. Os participantes são convidados para uma caminhada pela Mata Altântica com mais consciência corporal e respiratória, reconhecendo espaços nos próprios corpos, respeitando limites físicos e observando a mente e aspectos do meio ambiente.

O yoga tem amplo significado, é considerado um caminho para melhorar a saúde vital e a prática, aliada ao contato com a natureza, é a combinação perfeita para reequilibrar as energias. É necessário reunir um grupo de, no mínimo, oito pessoas para a vivência. Jovens a partir de 13 anos já podem participar. R$ 250,00 por pessoa: https://reservas.grandereservamataatlantica.com.br/passeio/vivencia-de-yoga-na-cachoeira-saida-de-curitiba.

Passeio Guaricana

O primeiro passeio “Road Trip Eco Guaricana” leva os visitantes a passear pela Mata Atlântica, na Região Metropolitana de Curitiba, em reservas ambientais particulares. A entrada no corredor ecológico é por São José dos Pinhais, na área rural, em uma vivência onde espécies raras de fauna e flora são o destaque em meio a trilhas por rios e caminhos preservados.

O tour, por estradas de terra, segue até a Vinícola Araucária, onde é possível participar de uma aula no parreiral, degustar vinhos premiados e fazer a trilha ao mirante da estação ambiental que avista o Rio Miringuava. O valor a ser pago pelos adultos é de R$ 90,00 e crianças de 06 a 11 anos pagam R$ 45,00: https://reservas.grandereservamataatlantica.com.br/passeio/road-trip-eco-guaricana-miringuava.