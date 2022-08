Eleições 2022: TSE ANALISA HOJE A RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMAS NO DIA DAS ELEIÇÕES

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vai votar nesta terça-feira, 30, a restrição ao porte de armas no dia da eleição. Os autores do pedido querem que o TSE proíba a entrada e a circulação de pessoas armadas nos locais de votação e nas sessões eleitorais tanto no primeiro quanto nos segundo turno.

No pedido apresentado ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, os parlamentares dizem que o processo eleitoral, e a segurança os eleitores e dos candidatos, notadamente de oposição ao governo vigente, estão sob elevado risco. A sessão no TSE está marcada para o início da noite de hoje. O relator é o ministro Ricardo Lewandowksi.

Os partidos que apresentaram essa consulta no tribunal sugerem que somente integrantes das forças de segurança no exercício da atividade policial devem ter permissão para portar armas no dia da votação. Na semana passada, durante reunião com comandantes das policias militares dos Estados, Moraes reforçou que a segurança do pleito em outubro é uma de suas prioridades à frente da Corte eleitoral. Ele já havia manifestado preocupação com o tema na sessão que proibiu o uso do celular na cabine de votação.