Foz do Iguaçu: FORÇAS DE SEGURANÇA DA CIDADE REALIZAM SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO INTERBAIRROS

A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, em parceria com a Polícia Civil, realizou na última semana a segunda fase da Operação Interbairros. A ação, que tem como foco principal combater o tráfico de drogas, foi realizada no Jardim Jupira, região próxima à fronteira com o Paraguai.

O local é considerado um ponto crítico por ser uma das principais rotas do tráfico internacional de entorpecentes e outros ilícitos. A operação, na sexta-feira (26), também se estendeu a outros bairros das regiões Sul e Nordeste da cidade.

Com o objetivo de intensificar o combate ao tráfico de drogas e armas, foram efetuadas diversas abordagens e verificação de mandados. Durante os trabalhos, foi concluído um mandado de prisão e o homem foi levado para a delegacia.

Segundo o secretário municipal de Segurança Pública, tenente-coronel Marcos Antonio Jahnke, “as operações integradas são fundamentais visando combater o tráfico de drogas nos bairros considerados estratégicos e nos quais o trabalho de inteligência levantou os pontos a serem combatidos”.

Ainda conforme Jahnke, outras ações integradas serão feitas com frequência, em dias e locais a serem definidos.