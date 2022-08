Retomada: PREFEITURA RETORNA COM PROGRAMAS DE HORTAS ESCOLARES E COMUNITÁRIAS

A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através da Secretaria de Desenvolvimento Comercial, Industrial e Agropecuário está retomando os programas de hortas escolares e comunitárias no município.

Na última sexta-feira (26) foi publicado em Diário Oficial o Pregão Eletrônico nº 147/2022 para aquisição de sementes que às iniciativas. A prefeitura vai investir cerca de R$ 14 mil na compra de sementes de hortaliças, verduras, legumes, frutas e até temperos – quantidade suficiente para manutenção das hortas durante 12 meses. A abertura e avaliação das propostas acontecerá no dia 09 de setembro.

De acordo com o diretor de agropecuária, Jan Albert Nieuwenhoff, nos últimos meses foram implantadas hortas urbanas e comunitárias em alguns locais, como na Guarda Municipal, no Jardim Novo Horizonte e em quatro Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs) – estas em parcerias com a Polícia Militar e os catadores. “Outras três hortas já estão sendo articuladas com a Secretaria de Direitos Humanos para o Jardim Califórnia, Bourbon e Parque Imperatriz”, adiantou.

A ideia é ocupar espaços ociosos dentro dos prédios públicos, mas também incentivar a participação da comunidade e associações de moradores em áreas abertas nos bairros. Além disso, o projeto será retomado nas escolas da rede municipal, com a participação dos alunos e professores. “Dentro das escolas, as hortas contribuem para enriquecer a merenda escolar e conscientizar os estudantes sobre a alimentação saudável”, comentou Jan.

Diversas unidades escolares já possuem hortas e, com a aquisição de novas sementes, poderão ampliar seus espaços e diversificar a oferta de hortaliças, verduras e frutas.

O programa de Hortas Escolares e Comunitárias é coordenado pelos técnicos da Secretaria de Agricultura, que também prestam apoio para a manutenção e cuidados com os locais. A solicitação para criação de uma horta pode ser feita diretamente com a Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade, através do telefone (45) 3502-0057.