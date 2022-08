Veja: CEMITÉRIO NO INTERIOR DO PARANÁ É ALVO DE VÂNDALOS E RESTOS MORTAIS SÃO ESPALHADOS PELO LOCAL

Moradores da comunidade de Três Bocas, interior de Toledo, no oeste do Paraná, estão assustados com o que encontraram no cemitério que fica às margens da BR-163. Na madrugada de domingo (28), vândalos invadiram o local e danificaram os túmulos, lápides e imagens santas, resto mortais foram espalhados pelo local.

Os estragos maiores foram em quatro túmulos, que foram violados e tiveram três caixões abertos. Crânios foram encontrados espalhados pelo cemitério, os familiares não entendem o motivo de tanta destruição, pois nada de valor foi levado.

O pequeno cemitério é administrado pela comunidade e fica em uma propriedade particular às margens da rodovia, não tem iluminação e nem câmera de segurança, o que dificulta as investigações. Uma equipe da polícia militar foi até o local, fez o boletim de ocorrência e encaminhou para a policia civil investigar o caso.