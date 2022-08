Vitória: FOZ BASQUETE FEMININO CONQUISTA O CAMPEONATO PARANAENSE SUB19

No domingo (28), o Foz Basquete se tornou o novo campeão paranaense sub19 feminino. O título foi conquistado diante do APVE Londrina, na casa das adversárias, pelo acirrado placar de 57 a 50.

A taça veio novamente em um sequência invicta, com três jogos e três vitórias, com partidas disputadas também contra a equipe ADRM/Maringá.

Brenda Bleidão mais uma vez foi a cestinha da competição, com 58 pontos. A atleta repetiu o feito da última semana, quando também encerrou o paranaense adulto como a melhor pontuadora.

O técnico Cláudio Lisboa frisou o nível de dificuldade da competição, com partidas terminadas em placares aproximados. Entretanto, ressaltou a qualidade técnica do time de Foz em um novo desafio.

“As nossas atletas entram em todas as competições com a mentalidade de que é preciso ter foco e disciplina para vencer os jogos. Em uma competição tão disputada, como é o caso do paranaense, todos os detalhes são importantes e podem valer o campeonato”, disse Lisboa.

Ano de taças

A sala de troféus da equipe que representa a Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi) está ficando repleta de taças. São mais de dez títulos conquistado pelos atletas em 2022.

O hall de conquistas conta com: Paranaense adulto, Jogos Escolares do Paraná, Taça Paraná, Circuito Itaipu sub16, Brasileiro Interclubes, Taça FCB, Campeonato Brasileiro Interclubes sub20, na categoria feminina, além do título dos Jogos Escolares do Paraná e o Brasileiro Interclubes sub19.

“Como sempre relembramos, as conquistas são frutos de um trabalho que iniciou há mais de dez anos. Trabalhar com atletas de base possibilita utilizar o esporte para a formação de social, que garante ótimos competidores e cidadãos exemplares. Hoje recebemos atletas de muitas cidades e que tornam o nosso time ainda mais competitivo”, completou Lisboa.

Abasfi

As atletas da equipe integram a Associação de Basquete de Foz do Iguaçu (Abasfi). Os times recebem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que cede os técnicos desportivos do município e a bolsa-atleta para as jogadoras.

Outras parceiras são feitas com a Itaipu Binacional e instituições de ensino, como o Colégio Betta e a UniAmérica Centro Universitário, que cedem bolsas de estudos.

“Termos um time tão vencedor em nossa cidade nos enche de alegria. São atletas jovens, que poderão se tornar grandes nomes do esporte e replicadores desse conhecimento tão necessário que aprendem com o projeto”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Antonio Sapia.

(Da Redação com AMN)