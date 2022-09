Foz do Iguaçu: HOTÉIS DA CIDADE REGISTRAM 60% DE OCUPAÇÃO DURANTE RALLY DOS SERTÕES

Os pilotos e navegadores do Rally dos Sertões já estão na estrada para as próximas duas semanas de prova. Para além dos rastros de aventura que os competidores deixaram em Foz do Iguaçu, a competição foi mais do que positiva para a rede hoteleira, ao receber o público que esteve na cidade.

Conforme aponta o balanço do Sindicato dos Hotéis Restaurantes Bares e Similares (Sindhotéis), a média geral de ocupação foi de quase 42%, somente com pessoas envolvidas no evento.

Os hotéis da categoria duas estrelas registram 60% de ocupação; outros 57% em hotéis três estrelas; 50% em redes de quatro estrelas e 45% em cinco estrelas.

Ao todo, foram quase duas mil pessoas entre visitantes, voluntários de projetos sociais, membros das equipes e comissão organizadora. A preparação iniciou cerca de uma semana antes da largada, com a montagem das estruturas.

“O Rally dos Sertões teve uma ‘rápida’ passagem por Foz do Iguaçu, mas que já deixou um grande legado para a cidade. Tanto do encantamento da população que aproveitou para conhecer o evento, como pela visibilidade que trouxe para Foz do Iguaçu pela mídia nacional e até mesmo a divulgação em outros países”, afirma o prefeito Chico Brasileiro.

De acordo com o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, os dados são animadores para o período. Conforme o chefe da pasta explica, o mês de agosto é caracterizado pela redução da procura pelos hotéis, por conta da baixa temporada.

“Sabíamos que o Rally dos Sertões traria uma grande média de público para os nossos hotéis e foi isso que aconteceu. Transformamos um período de baixa temporada em uma semana com grande lotação. Era o momento que estávamos esperando durante tanto tempo”, disse Angeli.

“Os eventos deste mês foram muito importantes para retomarmos um cenário que tínhamos antes da pandemia, com eventos recorrentes e que ocuparam os hotéis durante a baixa temporada. Tivemos um ótimo índice, comparando com os anos anteriores”.

Visibilidade do município

Angeli ainda destaca a movimentação em outros setores da economia do município, impulsionada pela passagem do Rally.

“Vamos fechar o mês de agosto com balanços marcantes em outros setores, como a gastronomia, atrativos, empregos gerados e visibilidade da cidade. Estamos falando de uma prova que estará em todo o Brasil e vai levar um pouco de Foz para cada local. Só temos a agradecer por esse momento”, ressalta o secretário.