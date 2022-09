Inovação: IPHONE 14 ‘VIA SATÉLITE’ SÓ DEPENDE DE NEGOCIAÇÃO COM OPERADORAS

A uma semana do evento “Far Out”, que apresentará o novo iPhone 14, a Apple parece estar tendo problemas com uma das funcionalidades do novo dispositivo: a sua suposta capacidade de fornecer comunicações de emergência via satélite, sem depender de uma rede móvel.

Segundo o analista Ming-Chi Kuo, a fabricante já “concluiu os testes de hardware para esse recurso” no iPhone 14, mas, para incluí-lo nas funcionalidades a serem divulgadas na apresentação oficial, dependeria ainda de finalizar um modelo de negociação com as operadoras sem fio.

De acordo com Kuo, esse obstáculo, que fez com que o recurso não fosse anunciado no iPhone 13 no ano passado, pode estar se repetindo agora, pois, ainda que chegasse a um bom termo, dependeria de procedimentos estruturais na cadeia de suprimentos ou no código dos betas.

Como está a negociação da Apple com as operadoras?

Ainda não se sabe se a Apple terá vida fácil com as grandes operadoras wireless americanas. Isso porque as três maiores já estão começando a oferecer seus planos próprios de conectividade via satélite. A gigante alemã T-Mobile, por exemplo, anunciou na quinta-feira passada (25) uma parceria com a SpaceX em um sistema de comunicações baseado em satélite.

A AT&T, por sua vez, está trabalhando com uma empresa também do Texas, chamada AST SpaceMobile, em um projeto de banda larga transmitida para telefones via satélite. Finalmente, a novaiorquina Verizon está focada, desde outubro de 2021, em um projeto com o satélite Kuiper, da Amazon, para levar o sinal a torres de celular remotas, onde seria impraticável passar fios ou cabos.

Ouvido pelo The Verge, Harold Feld, analista da Public Knowledge, disse que a Apple poderia, simplesmente, colocar o chip “na marra” e encarar as operadoras, No entanto, essa é uma atitude muito improvável, porque “as operadoras são os caras com quem você joga em longo prazo” e, se não for possível ser amigável, o relacionamento deve ser, no mínimo, cordial.