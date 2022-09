Noite de Terror: FUNCIONÁRIOS DE EMPRESA DE ESTOFADOS DO PARANÁ SÃO AMARRADOS E AMORDAÇADOS

Uma empresa de estofados localizada no Parque Industrial em Umuarama, foi alvo de assaltantes no início da noite desta segunda-feira (29). Funcionários viveram momentos de terror nas mãos dos criminosos.

Segundo as vítimas, dois homens de capacete entraram na empresa pela saída dos funcionários e chegaram até o escritório onde renderam a secretária e anunciaram o roubo, portando uma pistola ameaçaram todos os funcionários que ali estavam. Na sequência os criminosos renderam outro funcionário e o empresário, deixando-os amarrados e amordaçados.

Ainda de acordo com as vítimas, os marginais foram muito agressivos durante o roubo, ameaçando-os de morte a todo instante, em especial o dono da empresa, que foi obrigado a realizar duas transações bancárias via PIX no valor de R$ 15 mil cada. O empresário ainda teve dois aparelhos celulares levados pelos assaltantes, um Samsung J4 cinza e um Iphone 13, além de diversos outros itens, dois notebooks, um Mac Book, um Ipod 1, um Ipod 3, aliança de ouro, cartões de crédito e documentos diversos.

Uma caminhonete Hillux de propriedade do empresário foi levada por um dos criminosos, mas foi recuperada poucos minutos depois pela Polícia Militar, o veículo foi localizado abandonado em uma Estrada Rural.

O outro criminosos fugiu levando uma motocicleta Yamaha/Factor de cor preta de um dos funcionários, além de um celular Motorola Prime 7. Diversas equipes da PM realizaram diligências a fim de localizar os criminosos, no entanto não foi possível localizá-los.

A Polícia Civil já deu início as investigações.