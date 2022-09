Pavimentação: MORADORES CELEBRAM MELHORIAS PARA O TRÂNSITO E ATÉ PARA BRINCADEIRA DAS CRIANÇAS

Nesta terça-feira (30), as equipes da Secretaria Municipal de Obras trabalham na pavimentação da Rua dos Eucaliptos, no Jardim Bourbon. Junto com a Vila Adriana, os serviços integram mais uma etapa do maior programa de pavimentação da história de Foz do Iguaçu,

Julia Ribeiro, moradora do Bourbon, fez questão de acompanhar a obra de perto. Ela ressaltou a importância das melhorias que chegam à região. “Vai beneficiar e muito os moradores. Quando chove, a situação fica muito ruim pra gente, muita lama. Muitos carros já vi estragar por causa dos buracos. A gente comemora essa obra, porque sabemos que vai melhorar nosso dia a dia”.

Telma Borges mora há mais de 25 anos na Rua Pinheiros, no bairro Vila Adriana, onde equipes da empresa contratada pela prefeitura já realizam a limpeza e retirada do material bruto do antigo asfalto.

“Fiquei sabendo hoje dessas obras e estou muito feliz. Quero agradecer ao prefeito Chico Brasileiro por atender este pedido, que já é antigo dos moradores aqui da região. Isso vai melhorar nossa qualidade de vida, o trânsito e também para as crianças, que no fim da tarde gostam de andar de bicicleta e brincar aqui na rua”.

“Nosso esforço para atender todas as inúmeras demandas de pavimentação é justamente por entender os benefícios desses trabalhos na vida dos moradores. Desde as crianças aos idosos, que têm maior dificuldade de mobilidade; bem como melhorias no trânsito e valorização dos bairros, os impactos positivos são muito grandes”, expressou Chico Brasileiro.

As obras de pavimentação das vias do Jardim Bourbon e da Vila Adriana iniciaram depois que o prefeito Chico Brasileiro se reuniu com moradores para anunciar as melhorias na região e esclarecer dúvidas.

O cronograma contempla a pavimentação das seguintes vias: ruas das Samambaias, Eucaliptos, das Pitangueiras, das Sibipirunas, Flor de Lis, Sempre Viva, Dos Alecrins, Ipê, Pinheiro, das Papoulas, Boninas e Alameda das Campânulas.

Todos os locais onde estão os trabalhadores e máquinas estão sinalizados para orientar os moradores e motoristas sobre o tráfego. A orientação é para que motoristas busquem rotas alternativas ou tenham paciência ao passar por um ponto em obras, respeitando os profissionais e garantindo a qualidade das obras.