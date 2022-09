Reconhecimento: DELEGAÇÃO DO CONSULADO BRITÂNICO CONHECE SERVIÇOS OFERECIDOS A ESTRANGEIROS EM FOZ DO IGUAÇU

Representantes do Consulado Geral Britânico em São Paulo fizeram nesta terça-feira (30) visitas a órgãos públicos de atendimento médico e de segurança em Foz do Iguaçu, com o objetivo de conhecer as estruturas e os serviços de prevenção e assistência que podem ser utilizados por cidadãos britânicos que venham visitar ou morar na cidade.

O cônsul-geral Laurence Burrows, responsável pelas operações consulares no Brasil e também na América do Sul (Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai), integrou a comitiva, acompanhado da pro-cônsul em Buenos Aires, Carolina Carminatti; da vice-cônsul em São Paulo, Márcia Seimetz; e da responsável por Assuntos Consultores em Assunção, Verônica Roa.

“Nossa missão é cuidarmos dos interesses dos cidadãos britânicos que passem ou morem em Foz do Iguaçu, desde questões de segurança. Viemos entender melhor a situação da cidade e da Tríplice Fronteira”, afirmou o cônsul-geral Laurence Burrows.

O grupo foi recepcionado na Secretaria Municipal de Segurança Pública pelo tenente-coronel Marcos Antonio Jahnke, secretário da pasta, que apresentou a atuação da área no município. “Foz do Iguaçu é uma cidade muito tranquila e de portas abertas a receber bem os turistas e os cidadãos de todo mundo”, reforçou Jahnke. Ele falou sobre o trabalho integrado da pasta com as demais forças de segurança do município e apresentou a central de monitoramento da Guarda Municipal, com mais de 270 câmeras instaladas em diversos pontos da cidade. As imagens são compartilhadas com Brasília e Curitiba.

O diretor de Assuntos Internacionais de Foz do Iguaçu, Jihad Abu Ali, acompanhou a visita e destacou que “o trabalho da segurança pública no território é uma referência na região”. Ele citou o exemplo das capacitações em segurança turística e trânsito na tríplice fronteira, que formaram grupos especializados para receber autoridades nacionais e estrangeiras, e também orientar ou atender os turistas.

Hospital Municipal

A delegação também esteve no Hospital Municipal Padre Germano Lauck para conhecer a estrutura e o funcionamento da instituição. O diretor-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Alessandro Ximenes, ressaltou à comitiva a importância do Hospital Municipal Padre Germano Lauck no atendimento a turistas nacionais e estrangeiros. “Somos um hospital 100% SUS de uma região trinacional, com referência aos turistas estrangeiros. Essa aproximação e diálogo com as autoridades dos outros países só fortalece o atendimento a esse paciente, para que seja de maneira extremamente humanizada e com o respaldo do consulado”, pontuou o diretor.

A vice-cônsul, Marcia Seimetz, falou sobre o papel dos consulados no caso do atendimento a um estrangeiro que esteja desorientado. “Se um estrangeiro britânico no hospital necessitar entrar em contato com a família ou precisar de documentação, é nosso papel ajudá-lo, por isso essa visita é muito importante para integrarmos nossos serviços”.

Guias

O diretor de Assuntos Internacionais entregou à delegação exemplares do Guia do Migrante, elaborado pela Secretaria de Direitos Humanos e Relações com a Comunidade; o Guia Diplomático 2021/2022, que contém informações de todas as embaixadas estrangeiras no Brasil e de órgãos nacionais; e o Guia do Investidor, que mostra as áreas econômicas mais estratégicas da cidade, mapas e folders dos principais atrativos da cidade e o balanço da Diretoria de Assuntos Internacionais de 2021.

A delegação consular britânica esteve também na Divisão da Polícia Federal, a 6ª Subdivisão Policial Civil, no Instituto Médico Legal (IML), no 14º Batalhão da Polícia Militar (Companhia de Turismo) e no Hospital Ministro Costa Cavalcanti.