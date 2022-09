Economia: PIB BRASILEIRO REGISTRA CRESCIMENTO DE 1,2% NO 2º TRIMESTRE DO ANO

O Produto Interno Bruto (PIB), que indica a soma da riqueza produzida pelo país, registrou crescimento de 1,2% no segundo trimestre do ano (abril a junho) em comparação com três meses anteriores (janeiro a março). Em valores correntes, o PIB chegou a R$ 2,404 trilhões. O resultado ficou um pouco acima do esperado. Analistas consultados pela agência Bloomberg, por exemplo, projetavam alta de 0,9% na mediana.

O dado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (1º/9). É o quarto resultado positivo consecutivo do indicador, após o recuo de 0,3% no segundo trimestre do ano passado. O maior crescimento veio da indústria (2,2%), seguida pelos serviços, que avançaram 1,3%, e pela agropecuária, que expandiu 0,5%.

Ante o mesmo trimestre de 2021, a economia brasileira cresceu 3,2%. No acumulado dos quatro trimestres terminados em junho de 2022, o valor subiu 2,6%, em comparação aos imediatamente anteriores. No ano, o PIB acumula alta de 2,5% e chegou a R$ 2,404 trilhões em valores correntes. No mesmo período de 2021, essa quantia foi de R$ 2,1 trilhões.

“Houve crescimento em todos os subsetores da indústria. Um deles é a construção civil, que vem enfrentando problemas há anos e foi bastante afetada na pandemia, mas está se recuperando há alguns trimestres”, explicou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.