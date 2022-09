Guerra: AUTORIDADE UCRANIANA ACUSA FORÇAS RUSSAS DE INTERFERÊNCIA NA INSPEÇÃO DE USINA

Um conselheiro presidencial ucraniano acusou, nesta quinta-feira (1º), as forças russas de tentar atrapalhar a visita de inspetores nucleares das Nações Unidas (ONU) à usina nuclear de Zaporizhzhia bombardeando a cidade vizinha de Enerhodar.

“Os russos bombardearam Enerhodar e o território da ZNPP [Zaporizhzhia Nuclear Power Plant]”, disse Andriy Yermak, chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia. “Eles querem atrapalhar a visita da missão da AIEA [Agência Internacional de Energia Atômica]. Essas são as ações de um Estado terrorista, que teme que o mundo saiba a verdade”.

O bombardeio está em andamento em Enerhodar desde a manhã desta quinta-feira, de acordo com autoridades regionais instaladas na Ucrânia e na Rússia, enquanto uma equipe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) viajou para a usina para uma inspeção planejada da instalação no Sudeste da Ucrânia, que foi tomada pelas forças russas desde março.

“É a Rússia que é responsável por tudo o que acontece em ZNPP e Enerhodar. Os criminosos devem ser detidos”, disse Yermak.

Contexto

A CNN não conseguiu verificar de forma independente as alegações de ambos os lados sobre o bombardeio perto da instalação. A CNN entrou em contato com a AIEA a respeito de quaisquer obstáculos ou problemas de segurança em sua rota pré-estabelecida para a usina, mas não recebeu uma resposta.

Partindo para a usina da cidade de Zaporizhzhia na quinta-feira, o diretor-geral da AIEA, Rafael Grossi, disse que a missão perseverará apesar dos “riscos inerentes” que sua equipe de monitoramento enfrentará.