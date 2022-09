Processo Democrático: PARLAMENTO DO MERCOSUL VISITA O BRASIL PARA ACOMPANHAR PROCESSO ELEITORAL

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) recebeu uma comitiva da Missão Avançada de Observação Eleitoral do Parlamento do Mercosul (Parlasul), nesta quarta-feira, 31. A visita ao Brasil tem o objetivo de conhecer o processo eleitoral e o sistema eletrônico de votação do país. Foram 11 observadores representantes do Paraguai, Argentina e Uruguai. Eles assistiram a palestras e tiveram a experiência de conhecer de perto o funcionamento das urnas por meio de uma votação simulada.

O desembargador Paulo Galizia, presidente do TRE-SP, destacou a dimensão das eleições no Estado, afinal de contas são aproximadamente 500 mil colaboradores, distribuídos entre servidores, policiais e mesários. Houve ainda apresentações sobre o combate à desinformação, fake news, participação das mulheres na política e a ação do órgão para inclusão de grupos socialmente excluídos.

Os observadores disseram que a missão não tem o papel de emitir um juízo de valor sobre o sistema eleitoral, mas sim de fortalecer a transparência e o processo democrático para beneficiar a sociedade brasileira.