Programação: SEMANA DA PÁTRIA É ABERTA EM CASCAVEL E TOLEDO

Cascavel e Toledo, cidades do oeste do Paraná, criaram programações especiais para a semana da pátria, lançadas nesta quinta-feira (1°). As ações iniciam hoje e vão até o dia 7, finalizadas com o tradicional desfile de 7 de Setembro, que neste ano de 2022, celebra os 200 anos da Independência do Brasil. A cidade de Foz do Iguaçu não terá programação na semana da pátria, mas irá realizar o tradicional desfile.

Na capital do Oeste, a abertura oficial acontece no calçadão, em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, a partir das 9h de hoje. Como de costume, haverá a recepção do Fogo Simbólico, o acendimento da pira, com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Ainda nesta quinta-feira, está programada a cerimônia de acendimento das luzes temáticas da Semana da Pátria, também no calçadão, a partir das 19h.

No decorrer da semana, as solenidades alusivas à Semana da Pátria acontecem em unidades escolares municipais e estaduais e também na Feira do Teatro, no domingo (4). A programação ainda inclui, na próxima segunda-feira (5), o tradicional Desfile Cívico Escolar do Distrito de Juvinópolis e as comemorações culminam no dia 7, com o grande Desfile Desfile Cívico-Escolar-Militar, que este ano terá início às 17h.

Confira a programação completa de Cascavel

Dia 1º/09 (Quinta-feira)

Às 09h00 – Abertura Oficial da Semana da Pátria com Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Calçadão da Avenida Brasil.

Às 19h00 – Cerimônia de Acendimentos das Luzes temáticas da Semana da Pátria, execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Calçadão da Avenida Brasil.

Dia 02/09 (Sexta-feira)

Às 08h30 – Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e Desfile Cívico-Escolar.

Local: Escola Municipal do Campo José Bonifácio e Colégio Estadual do Campo de Rio do Salto – Rua Botafogo, 270 – Distrito de Rio do Salto.

Às 14h30 – Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Escola Municipal Ana Neri, localizada na Rua Aparecida dos Portos, 559 – Bairro XIV de Novembro.

Dia 04/09 (Domingo)

Às 09h30 – Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Feira do Teatro – Rua Duque de Caxias, 421, no Centro.

Dia 05/09 (Segunda-feira)

Às 08h30 – Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Escola Municipal Maximiliano Colombo, localizada na Rua Domiciano T. Bresolin, 1255, no Bairro Brasília.

Às 14h30 – Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e Desfile Cívico-Escolar.

Local: Escola Municipal do Campo Tereza Périco Bernardini e Colégio Estadual do Campo de Juvinópolis localizados na Avenida Castelo Branco, no Distrito de Juvinópolis.

Dia 06/09 (Terça-feira)

Às 08h30 – Recepção do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras, Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Colégio Estadual Consolata / Colégio Estadual Cívico-Militar Brasmadeira, localizados na Rua Boa Vontade, 30, no Bairro Brasmadeira.

Às 14h30 – Execução do Hino Nacional e apresentações culturais.

Local: Colégio Adventista na Rua Pernambuco, 343, no Centro.

Dia 07/09 (Quarta-feira)

Às 16h30 – Chegada do Fogo Simbólico, acendimento da Pira com hasteamento das Bandeiras.

17h00: Desfile Cívico-Escolar-Militar, na Avenida Brasil, entre as Ruas Carlos de Carvalho e Carlos Gomes.

Toledo

De quarta-feira até a véspera do feriado de Independência do Brasil (1 a 6/9), a comunidade está convidada para um momento de civismo, às 8h, com hasteamento de bandeiras (do Brasil, do Paraná e de Toledo) e execução do Hino Nacional Brasileiro em frente ao Paço Municipal Alcides Donin. Serão solenidades breves em que somente na abertura haverá discurso de autoridades.

O ponto central da programação será o tradicional Desfile Cívico do Dia da Pátria que será realizado no Parque Ecológico Diva Paim Barth, a partir das 8h, e contará com a participação de 150 entidades governamentais e não governamentais.

Entre 5.000 e 10.000 espectadores estão sendo aguardados pela comissão organizadora do Desfile Cívico do Dia da Pátria. Para maior segurança, a Guarda Municipal interditará as ruas do entorno a partir das 5h, permitindo somente a passagem de veículos diretamente relacionados ao desfile.

Foz do Iguaçu

Segundo a assessoria da cidade de Foz do Iguaçu, o município não terá atividades na semana da pátria, no entanto, o tradicional desfile será realizado.

Neste ano, o evento acontecerá entre as avenidas Pedro Basso e José Maria de Brito, assim como foi o desfile de aniversário do município, em 10 de junho. Às 8h45 será realiza as honras militares e na sequência, às 9h terá início o desfile.

Participarão do evento 29 unidades de ensino da rede municipal, entre escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis); 30 colégios particulares e do Estado, além de duas instituições do Paraguai; grupos de escoteiros; Corpo de Bombeiros e Forças Armadas – Exército, Marinha e Aeronáutica – que terão maior número de participantes e motorizados. O desfile terá ainda a participação de grupos de motociclistas e clubes de carros antigos.

A expectativa para este ano é que mais de 10 mil pessoas acompanhem o evento