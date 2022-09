Retomada: TURISMO NA FRANÇA E EM PORTUGAL SUPERA NÍVEL PRÉ-PANDEMIA

O turismo na França e em Portugal dá sinais de recuperação plena após a interrupção causada pela pandemia de covid-19 e superaram os níveis registrados em 2019. A alta no turismo dos países aconteceu mesmo com uma forte onda de calor afetando a Europa, que causou incêndios florestais e a seca de diversos rios importantes da região.

Os gastos com turismo na França atingiram níveis pré-pandemia e até superaram em algumas áreas, disse a ministra do Turismo, Olivia Gregoire.

De acordo com dados preliminares do governo, os gastos com turismo na França neste verão foram 10% superiores a 2019, baseado em dados de uso de cartão de crédito e receitas de hospedagem e restaurantes.

Os números de turismo são especialmente importantes na França, já que a indústria representa 8% da economia do país e é responsável por 2 milhões de empregos.

Apesar de uma queda esperada no volume de turistas no outono, o influxo de turistas no verão foi tamanho que o governo francês está considerando maneiras de tornar o turismo no país mais sustentável, como impor limites de pessoas em atrações turísticas e atrair viajantes para locais menos famosos.

A França recebeu 90 milhões de turistas em 2019 e pode chegar a uma média de 100 milhões por ano à medida que o turismo se recupera e sedia eventos globais como a Copa do Mundo de Rugby em 2023 e as Olimpíadas de 2024, disse Gregoire.

“Não podemos necessariamente seguir as mesmas práticas em 10, 20 anos, dados os episódios climáticos que estamos enfrentando”, disse Gregoire a repórteres.

À medida que aumentam as preocupações sobre o impacto do turismo em massa, Gregoire disse que a França pretende “repensar o turismo de hoje e de amanhã” para fornecer experiências de melhor qualidade, considerando o clima e as emissões para garantir que pessoas de todas as rendas possam desfrutar de experiências turísticas.

Portugal

Portugal foi outro país que teve um verão cheio de turistas, com o número de visitantes estrangeiros ultrapassando ligeiramente os níveis pré-pandemia em julho, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Mais de 1,8 milhão de estrangeiros ficaram em hotéis portugueses no mês passado, acima dos cerca de 600 mil há um ano, quando o país ainda tinha restrições de circulação. O número foi ligeiramente acima de 1,78 milhão em julho de 2019, um ano recorde para o turismo do país.

O setor de turismo de Portugal representava quase 15% do produto interno bruto antes da pandemia.