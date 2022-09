Saúde: PREFEITURA INVESTE EM NOVOS EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA DA POPULAÇÃO

Há dois anos, Helena Felizardo decidiu mudar de vida e praticar mais exercícios físicos. O local escolhido foi a Associação de Moradores do bairro em que mora, o Jardim Três Bandeiras. Aos 60 anos, ela é uma das frequentadoras assíduas das aulas gratuitas de ginástica comunitária com a professora Laura, técnica desportiva da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

“Eu tinha muito formigamento nas mãos e tomava remédios controlados contra o hipotireoidismo. Depois de começar a fazer exercícios com mais regularidade, tudo mudou para melhor. Inclusive, repeti os exames e hoje não preciso mais tomar remédios”, disse.

Helena integra as centenas de alunos espalhados por Foz do Iguaçu que utilizam os equipamentos esportivos instalados pela Prefeitura para ampliar o acesso da população à prática esportiva. São mais de 120 locais equipados com academias ao ar livre, playgrounds e calçadas para caminhadas.

“Também gosto de frequentas esses espaços ao ar livre. Além de estarem próximos de casa, são gratuitos e ajudam muito a melhorar a saúde de todos”, contou Liane Schmidt, aluna da turma de ginástica comunitária há cerca de seis meses.

Uso dos equipamentos

“Ter um espaço para o lazer e para a prática de atividades físicas próximo de casa aumenta a qualidade de vida dos moradores, pois proporciona bem-estar físico e mental. É por isso que temos investido em novas áreas com esta finalidade em todas as regiões de Foz do Iguaçu”, afirmou o prefeito Chico Brasileiro.

Nesta semana, a da Secretaria de Esporte e Lazer publicou um novo edital para a compra de equipamentos de calistenia que serão instalados nos bairros, ampliando a oferta de programas esportivos.

“Hoje nós temos a alegria de poder afirmar que a Prefeitura investe nesta área que é tão necessária para o bem-estar dos nossos moradores. Ao descentralizar esses espaços, permitimos que todos os iguaçuenses consigam ter acesso a locais dignos e completos”, destacou o secretário Antonio Sapia.

A ginástica comunitária é oferecida em mais de 30 locais do município, com diversas turmas abertas. Os locais podem ser vistos no site da Prefeitura: https://bit.ly/3cGbdVI.

Novos espaços

Novas áreas para o lazer e a prática de esportes estão próximas de ser construídas pela prefeitura. A partir de um investimento que R$ 2,5 milhões, o municipio irá realizar obras nas seguintes regiões: Jardim Liberdade, Cidade Nova, Gleba Guarani e Grande Lago. Os projetos estão finalizados e as licitações devem ser publicadas em breve.

A equipe da Secretaria de Planejamento e Captação de Recursos está finalizando ainda um novo projeto que irá atender aos moradores do Cohapar III. As estruturas terão de campos de futebol, academias da terceira idade, calçadas e estacionamentos.