Valores: INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA PÚBLICA NO PARANÁ ULTRAPASSAM UM R$ 1 BILHÃO

Mais de R$ 1 bilhão foi investido pelo Governo do Estado na Segurança Pública do Paraná desde janeiro de 2019 até agora. O recurso foi empregado na expansão de tecnologia, em novas delegacias e batalhões, aquisição de viaturas e embarcações, além de armamentos de primeira linha e equipamentos de proteção individual.

“Essa modernização e esse crescimento da estrutura disponibilizada para a Segurança Pública com viaturas, helicópteros, drones e o que há de alta tecnologia no mercado é para garantir o bem-estar dos paranaenses”, afirmou o governador Ratinho Junior. “É uma repaginação de investimentos para mudar a história da Segurança Pública do Paraná”, disse.

Dos recursos direcionados para a área nos últimos quatro anos, R$ 342 milhões foram destinados para a ampliação, reforma ou construção de unidades em todo o Estado, resultando em novos quartéis do Corpo de Bombeiros, batalhões da Polícia Militar, delegacias da Polícia Civil, Estabelecimentos Prisionais e sedes da Polícia Científica.

A integração entre as forças policiais resultou, ainda, no desenvolvimento do projeto Cidade da Polícia, que permite que as instituições de segurança pública trabalhem integradas.

Equipamentos e viaturas

Desde 2019 também foram investidos mais de R$ 454 milhões para a aquisição de equipamentos, armamentos e de 2,8 mil viaturas para as forças de segurança. As viaturas (inclusive motocicletas BMW) foram distribuídas para todos os municípios do Paraná, reforçando a presença da polícia perto da população.

Projeto olho vivo e falcão

Dois grandes programas também estão em andamento: o Projeto Falcão, que aposta na utilização de drones e aeronaves tripuladas para garantir suporte aéreo às equipes policiais em terra; e o Olho Vivo, que visa fortalecer e modernizar a estrutura através da implementação e aplicação do sistema de integração de videomonitoramento por câmeras de segurança em batalhões da Polícia Militar do Paraná (PMPR). O investimento do Governo do Estado nos dois é de R$ 61,4 milhões.

Outras aquisições

Entre os investimentos da Secretaria de Estado da Segurança Pública, também há a aquisição de imóveis, mobiliário em geral, computadores, aparelhos de comunicação, além de equipamentos de processamento de dados, desenvolvimento e manutenção de software. Os recursos empregados ultrapassam R$ 140 milhões e beneficiam todas as polícias e todas as regiões do Paraná.

Resultados

Além dos investimentos, também foi criada uma Patrulha Rural, pela Polícia Militar, para atender de maneira permanente a população do campo. Na Polícia Civil houve mais investimentos em tecnologia (troca de pistolas, novos sistemas de integração com o Poder Judiciário e computadores).

Essa integração programada já resultou nos menores indicadores de roubos e homicídios dos últimos anos. Os três últimos anos da década encerrada em 2021 tiveram o menor número de roubos de veículos da série histórica recente. Já o número de mortes violentas caiu 40% na última década. Em 2019, o Paraná chegou ao menor número de mortes violentas dos últimos dez anos.