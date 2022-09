Assédio: FUNCIONÁRIA DO IBGE É VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO PARANÁ

.Uma funcionária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 22 anos, foi vítima de violência sexual na tarde desta quinta-feira, 1º, em Marumbi (a 58 km de Maringá), quando fazia a coleta de dados para o Censo. O agressor levou a jovem para o quarto da residência e passou a mão nas partes íntimas da vítima. Ele está preso em Jandaia do Sul.

De acordo com o delegado que acompanha o caso, Gustavo de Pinho Alves, a jovem fazia a coleta de dados. O morador disse que precisava entrar por causa de uma panela de pressão que estava no fogo e ela o acompanhou. Após a realização do questionário, ela foi agarrada.

“A funcionária acabou entrando na residência, permaneceu na sala da casa e após realizar a pesquisa com o referido elemento, de acordo com o que foi relatado pela mesma, ela levantou para ir embora quando então ele fechou a porta repentinamente, pegou ela à força e começou a beijá-la sem o consentimento dela. Após tais fatos, ele a jogou na cama, momento em que ele passou então a passar as mãos nas partes íntimas dela, com o objetivo a princípio de manter relação sexual com ela”, disse.

O delegado explicou que a vítima reagiu e que, aos gritos, conseguiu fugir e pedir ajuda. Uma equipe da delegacia de jandaia do Sul foi até a casa do suspeito que, num primeiro momento, negou as acusações.

O acusado foi preso em flagrante e está a disposição da justiça na delegacia de Jandaia do Sul. Ele não tem direto a fiança pois a pena para este tipo de crime é superior a quatro anos de prisão.