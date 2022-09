Ataque: MADURO REPUDIA ‘ENERGICAMENTE’ ATENTADO FRUSTRADO CONTRA CRISTINA KIRCHNER

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, repudiou “energicamente” nesta quinta-feira, 1º de setembro, o ataque contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, contra quem um homem tentou atirar nos arredores de sua casa em Buenos Aires, onde acontecia uma vigília em seu apoio. “Enviamos nossa solidariedade à vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner, diante do atentado contra sua vida. Repudiamos energicamente esta ação, que busca desestabilizar a paz do irmão povo argentino.

A Pátria Grande está com você, companheira!”, escreveu Maduro em sua conta no Twitter. Minutos antes, o ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Faría, compartilhou uma mensagem nesta rede social na qual expressou, em nome de seu país, o repúdio ao “nefasto ataque” contra a vice-presidente argentina e manifestou sua solidariedade com “a valente Cristina”.

O ministro da Segurança da Argentina, Aníbal Fernández, confirmou à imprensa que um homem foi preso depois de tentar atirar em Cristina. Segundo a mídia argentina, o suspeito é de nacionalidade brasileira.

Imagens feitas pela emissora de televisão “C5N” registraram o momento em que uma pessoa saca uma arma de fogo em frente ao rosto do ex-presidente (2007-2015). “Uma pessoa indicada por pessoas próximas mostra uma arma e é detida pelo pessoal da segurança. Eles o afastam, a arma é encontrada. Agora a situação tem que ser analisada pelo nosso pessoal científico para avaliar os vestígios e a capacidade e disposição que tinha essa pessoa”, declarou o ministro à emissora.