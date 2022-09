Finalização: ESCOLA GABRIELA MISTRAL SERÁ OFICIALMENTE ENTREGUE NESTA SEXTA-FEIRA (02)

A Prefeitura de Foz do Iguaçu realizará, nesta sexta-feira (02), a cerimônia de entrega da Escola Municipal Gabriela Mistral, no Jardim Lancaster. A solenidade está marcada às 19h e contará com a presença do prefeito Chico Brasileiro, da secretária da educação, Maria Justina da Silva, alunos, funcionários e a comunidade escolar.

O Município investiu R$ 3,6 milhões na reconstrução da escola, que conta agora com dez salas de aula, sala de informática, sanitários, biblioteca, refeitório, saguão, playground, praça interna, sala dos professores, cozinha, almoxarifado, sala da direção, secretaria e coordenação.

Os 271 alunos já estão na nova sede desde o dia 14 de junho e, mais recentemente, em 15 de agosto, a escola deu início ao período integral, tornando-se a segunda na rede municipal a oferecer o atendimento das 8h às 17h. “É mais um passo importante dado pelo município, que beneficia não somente o aluno, mas possibilita maior autonomia para as famílias, que podem trabalhar tranquilas enquanto seus filhos estão em um local seguro”, afirma a secretária Maria Justina.

Além da grade comum curricular, os alunos têm aulas de inglês e espanhol, oficinas de violão, dança urbana, artesanato e teatro. Também estão previstas aulas de robótica, educação ambiental e educação financeira.

A diretora Eliane Choppe conta que toda a escola está ansiosa por esse dia. “Tivemos imprevistos ao longo da construção e dificuldades por conta da pandemia, mas hoje nossa escola está linda, nossos alunos estão felizes e as famílias satisfeitas”, disse.

História

Inaugurada em 1981, a Escola Gabriela Mistral nunca havia recebido uma grande reforma, mesmo com o crescimento populacional da região Norte. Em 2019, durante o Orçamento Participativo, os moradores de escolheram a escola para receber investimentos de reconstrução. As obras começaram em 2020, mas sofreram atrasos por conta da pandemia da Covid-19 e a escassez de materiais de construção no mercado.