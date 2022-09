Fique por Dentro: O QUE TERÁ DE SUSTENTÁVEL NO ROCK IN RIO 2022?

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 2 de setembro, anunciou uma série de ações de sustentabilidade para a edição deste ano.

O festival, que desde 2001 promove campanhas voltadas à sustentabilidade, anunciou para este ano a iniciativa “Juntos os Sonhos Acontecem”, a qual visa estimular o público a participar dessa jornada.

Entre elas, estão a força-tarefa de reciclagem de resíduos e 4,5 milhões de copos plásticos além das embalagens de plástico e papel, que serão recicladas pela Suzano, o leilão de 30 guitarras e itens das bandas que terão seus valores revertidos para o Ação da Cidadania e Amazônia Live, mais recursos de acessibilidade, compensação da pegada de carbono e certificação na norma ISO 20121.

“Em 1985, o Rock in Rio nasce de um sonho de gerar impacto positivo, com o objetivo de trazer ao país um evento de grande dimensão para dar esperança e um futuro melhor a uma sociedade que, naquela época, estava se reerguendo. Está no nosso DNA assumir a responsabilidade sobre o espaço que vivemos e acreditamos muito em usar a força do festival para seguir promovendo o desenvolvimento de impactos positivos para a sociedade”, afirma Roberta Medina, vice-presidente Executiva do Rock in Rio.

Campanha de gestão de resíduos na Cidade do Rock

A ajuda e apoio do público é muito importante para a diminuição e correto descarte de resíduos produzidos durante o festival. O Rock in Rio contará, como sempre, com diversos pontos dotados de lixeiras para recicláveis – copos, embalagens não muito sujas, papéis, entre outros – e lixeiras de não recicláveis, que são embalagens sujas ou resíduos orgânicos.

Para que a coleta desses resíduos seja conduzida da melhor maneira, é muito importante a colaboração das pessoas. Ter um cuidado maior no descarte facilita toda a etapa de separação, proporcionando um volume ainda maior.

Alinhadas ao objetivo do Rock in Rio de ser zero resíduos em aterro, as marcas Braskem e Suzano se juntam ao festival e estarão presentes nos pontos de gestão de resíduos da Cidade do Rock com distribuição de brindes para incentivar a atitude consciente do público.

Dessa forma, em uma grande corrente do “Juntos o Sonho Acontece”, o público descarta corretamente, o Rock in Rio faz toda a separação e envio para reciclagem e, assim, descarta da forma correta os resíduos gerados no festival.

Para aumentar o sucesso desta ação, o Rock in Rio tem um plano de redução de resíduos que passa por uma avaliação criteriosa dos brindes, proibição de distribuição de flyers e de embalagens primárias, restrição de construção na cidade do rock, reutilização de materiais e estruturas e doação de materiais no fim do evento para ONGs, escolas e outras entidades.

Reciclagem de copos plásticos

Para 2022, Rock in Rio, Heineken®, Coca-Cola, Natura e Braskem se unem para promover a reciclagem de 4,5 milhões de copos plásticos. Com a colaboração entre as marcas e diversos atores da cadeia, a iniciativa vai garantir que os copos descartados durante o maior festival de música e entretenimento do mundo sejam transformados em resinas recicladas e depois em embalagens de produtos da linha Natura Ekos.

A iniciativa foi um sucesso em 2019 quando cerca de 670 mil tampas do desodorante deram sobrevida aos 2,5 milhões de copos da Heineken. Para a edição do reencontro, os esforços das empresas serão redobrados no chamado para que as pessoas se mobilizem em torno do tema e participem ativamente desse movimento como agentes de transformação.

A ação contempla diversas comunicações de conscientização em relação à reciclagem, começando pelos copos da Coca e da Heineken, que ilustrarão uma mensagem de incentivo ao público para o descarte correto do material. Também, como incentivo, os materiais plásticos descartados na ação da Braskem poderão ser trocados por pontos que virarão brindes especiais para curtir o evento.

Após o descarte feito pelo público, a Comlurb fará o gerenciamento para destinação dos resíduos plásticos às cooperativas contratadas do Rock in Rio e o processo terá sua rastreabilidade garantida pela Reutiliza Já. As cooperativas, por sua vez, farão a separação e darão o destino correto para que o processo de transformação destes resíduos em resina circular da Braskem seja realizado com sucesso.

A iFood e a Suzano também se uniram para investir em ações de sustentabilidade no Rock in Rio. As empresas irão disponibilizar mais de 230 mil embalagens sustentáveis, feitas de papel 100% reciclável, com matéria-prima de fonte renovável, biodegradável.

As embalagens serão utilizadas na área de alimentação do festival, a Gourmet Square, e para garantir a circularidade todos os resíduos recolhidos serão destinados para a reciclagem e reutilizados como matéria-prima para confecção de outros materiais.

Metas de Sustentabilidade até 2030

No ano passado, em que comemorou 20 anos do projeto “Por Um Mundo Melhor”, o Rock in Rio assumiu publicamente, pela primeira vez, o compromisso de ir ainda mais longe nesta sua missão, publicando um relatório de 20 anos de sustentabilidade e anunciando um conjunto de metas nesse sentido.

Depois de ter se estabelecido como o primeiro grande evento de música do mundo a compensar a sua Pegada de Carbono (há 16 anos) e a ter a certificação ISO 20121 – Eventos Sustentáveis, os esforços do festival no caminho da sustentabilidade não pararam por aqui e do seu legado já fazem parte marcos como:

Ter reduzido em 62% o consumo de combustível – mesmo tendo aumentado para o dobro de sua dimensão;

Ser zero resíduos em aterro nas edições de Lisboa;

Ter 80% dos resíduos reciclados nas edições do Rio de Janeiro;

No Brasil ter realizado a separação de resíduos por catadores que rendeu em média R$50.000 por edição para as cooperativas de catadores envolvidas;

Ter facilitado o acesso à saúde a mais de 500.000 pessoas;

Ter investido 110 milhões de reais em projetos sociais e ambientais que, em 20 anos, beneficiaram 1 milhão de pessoas, apoiaram mais de 200 entidades, financiaram 28 projetos da Unesco e auxiliam 56.000 beneficiários anualmente, em todo o mundo.

Agora, além de dar continuidade à sua certificação na norma ISO 20121, o festival estabelece metas ambiciosas para 2030, que se concentram essencialmente nas temáticas que o Rock in Rio acredita serem as mais necessárias para alimentar conversas que serão cada vez mais relevantes: educação, sistemas alimentares, alterações climáticas, economia circular, inclusão e pluralidade.