Foz do Iguaçu: PREFEITURA JÁ INVESTIU R$ 3,8 MILHÕES NO PROGRAMA DO MATERIAL ESCOLAR

A Secretaria Municipal da Educação está garantindo o acesso a materiais escolares de qualidade a todos os alunos matriculados na rede pública. Desde que teve início, no começo deste ano, o Programa do Material Escolar beneficiou 26.110 estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a compra de itens de papelaria.

A prefeitura investiu, até agora, R$ 3.870.497,81, com saldo disponível de R$ 217 mil. Ou seja, as famílias que ainda pretendem adquirir novos itens de papelaria devem utilizar o valor disponível no cartão em até seis meses (a contar da data de entrega). Para consultar o saldo disponível, o responsável deve procurar uma das papelarias cadastradas.

De acordo com o diretor de assistência ao educando da secretaria da educação, Arthur Thomaz Repelevicz, o programa terá continuidade em 2023. “O auxílio do material escolar contribuiu com as famílias, proporcionando a igualdade de direito entre os estudantes e permitindo que todos tenham acesso a um material de qualidade. Além disso, os recursos auxiliaram as papelarias, especialmente os pequenos negócios, que foram prejudicados durante a pandemia”, comentou. Cerca de 40 papelarias foram cadastradas no programa.

Dados

De acordo com a Secretaria da Educação, o auxílio contemplou 750 crianças do berçário; 2.727 do maternal; 6.014 das turmas de Infantil 4 e 5; 9.165 alunos do 1º ao 3º ano; 7.217 estudantes do 4º ao 5º ano e 237 estudantes da EJA. Os valores do benefício variam conforme a faixa etária/ano de ensino, de R$ 80 a R$ 180.