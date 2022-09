Acessível: COMPANHIAS AÉREAS DE BAIXO CUSTO NA AMÉRICA LATINA

As companhias aéreas de baixo custo, ao contrário do mito, possuem frotas uniformes, ou seja, o mesmo fabricante e a mesma família de aeronaves, e geralmente suas aeronaves são novas ou com poucos anos. Isso permite reduzir os custos de treinamento da tripulação, manutenção e custos de locação.

Na América Latina, a era do baixo custo começou em 2001, no Chile e no Brasil, quando Sky Airline e Gol começaram a operar, seguidas por Volaris, EasyFly (Colômbia), Viva Aerobus, Sky Airlines, Gol, etc.

Abaixo detalharemos as companhias aéreas de baixo custo que você pode voar na América Latina.

A Fly Bondi é a primeiro Ultra Low Cost do país. Fundada em 2016 e entrando em serviço em 2018, foi responsável por revolucionar as tarifas do mercado aéreo comercial argentino. Seu modelo de custo ultra baixo permite voar para todo o país e região com tarifas muito baixas.

Sua frota é composta por aeronaves Boeing 737-800, um total de sete com mais três pendentes de entrega. A idade média das aeronaves é de 14 anos.

A Jetsmart, subsidiária da ultra low cost chilena, com data de início de operação em 2018, opera do Aeroporto Jorge Newbery apenas rotas domésticas e uma internacional, para o Chile.

Sua frota é composta por aeronaves Airbus A320-200 com motores IAE, totalizando seis aeronaves, com duas pendentes de transferência da controladora. A idade da frota é de 3,7 anos.

Brasil

A Gol Linhas Aéreas é uma companhia aérea de baixo custo opera no maior país da região. É uma das maiores empresas da América Latina e tem serviços domésticos a partir de cinco bases e também cobre rotas internacionais para Argentina, Uruguai, Bolívia, Suriname, República Dominicana, Estados Unidos, México, Paraguai e Uruguai.

A frota da Gol é composta por 145 aeronaves, todas da família Boeing 737. Está dividida em 21 aeronaves 737-700, 88 aeronaves 737-800 e 36 aeronaves 737 MAX-8.

Chile

A Sky Airline, fundada em 2001, é uma das primeiras empresas da região, que começou como alternativa à LAN com aeronaves Boeing 737-200, que foram rapidamente substituídas por Airbus A319. É a segunda companhia aérea do Chile em transporte de passageiros e cobre uma ampla rede de destinos domésticos e internacionais, ligando o Chile ao Peru, Argentina, Uruguai, Colômbia, México e República Dominicana, entre outros.

A frota da Sky Airline é a mais moderna do continente, com um total de 28 aeronaves da família Airbus A320. Está dividido em 25 aeronaves A320NEO e três aeronaves A321NEO. A idade média da frota é de 2,6 anos.

A Jetsmarté concorrente direta da Sky Airline e iniciou suas operações em 2016. Com uma ampla rede de voos domésticos, foi a precursora dos voos domésticos diretos em Santiago do Chile.

Sua frota chega a 11 aeronaves da família Airbus A320, divididas em quatro A320-200 com motores IAE, seis Airbus A320NEO e um A321NEO recentemente entregue. A idade média da aeronave é de 3,5 anos.

Colômbia

A Viva Aerobus começou a voar em 2010, consolidando-se como a low cost colombiana, competindo com nada mais nada menos que Avianca, Copa e Aires, que mais tarde se tornou a LAN Colombia. Oferece serviços domésticos e internacionais de Bogotá e outras cidades colombianas.

Atualmente possui uma frota de 23 aeronaves da família A320. A antiguidade média é de 2,9 anos.

A Ultra Air, é uma das mais novas companhias aéreas de baixo custo do continente, com uma frota de seis aeronaves Airbus A320, opera voos domésticos a partir do aeroporto José María Córdova na cidade de Medellín.

Peru

O caso do Peru é muito particular, pois possui subsidiárias de muitas companhias aéreas do restante da região, principalmente Chile e Colômbia. Além disso, a regulamentação da aviação civil peruana permite o uso de aeronaves com matrícula estrangeira em itinerários que partem de qualquer ponto do país. Por esta razão, as companhias aéreas não estabelecem aeronaves no Peru, mas sim enviam aeronaves da frota da controladora para operar no referido país.

A Sky Airline, a Jet Smart e a Viva Air têm subsidiárias no Peru, e programam suas aeronaves para voar para Lima e de lá para todo o país, quando precisam da aeronave de volta à sua base principal simplesmente programam outra.

México

A Viva Aerobus, fundada em 2006, como seu concorrente Volaris, opera uma grande rede de voos domésticos e internacionais a partir de sua base principal no aeroporto de Monterrey, com o aeroporto da Cidade do México como base secundária.

O tamanho de sua frota é de 62 aeronaves da família Airbus A320, divididas em 20 A320ceo, 20 A320neo, nove A321ceo e 13 A321neo. A idade de sua frota é em média de 5,2 anos.

A Volaris é irmã da Jet Smart, já que o capital social pertence à Indigo Partners, que também é proprietária da Jet Smart. Fundada em 2004, possui uma extensa malha de voos domésticos e internacionais, principalmente para os Estados Unidos. A empresa voa de três bases, o Aeroporto Internacional do México, Guadalajara e Tijuana.

Sua frota é composta por 108 aeronaves da família A320. 3 A319, 40 A320ceo, 44 ​​A320neo, dez A321ceo e 11 A321neo. A idade de sua frota é em média de 5,4 anos.

Honduras e El Salvador

Nos dois países você pode voar nas subsidiárias da Volaris, que oferecem conexões com toda a malha aérea da matriz que tem sede no México. É uma das poucas companhias aéreas de baixo custo que expandiu seus serviços em toda a América Central, entrando em concorrência com a Copa Airlines e a Avianca Central America.

A frota total da Volaris em Honduras e El Salvador é de seis aeronaves da família Airbus A320.

República Dominicana

Em um futuro não muito distante, uma nova companhia aérea de baixo custo começará a operar na República Dominicana. Estamos falando da Arajet, fundada em 2014 como Dominican Wings e refundada em 2021 como Arajet, começará a voar em setembro, mais precisamente no dia 15.

Com uma frota de Boeing 737 MAX-8, pretende competir em tarifas com companhias aéreas tradicionais em todo o continente americano, conectando todo o Caribe e América Central em uma primeira etapa, e também terá alguns destinos na América do Sul como Colômbia e Peru.