Faturamento: TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA MOVIMENTA R$ 4 MILHÕES NA AMAZÔNIA

Com faturamento de R$ 4 milhões no último ano, os empreendimentos de turismo de base comunitária na têm se mostrado uma alternativa para a recuperação econômica verde da amazônica, combinando a preservação da floresta e o bem-estar e qualidade de vida das comunidades locais.

O setor tem o apoio da Fundação Amazônia Sustentável (FAS) que realiza uma série de ações de capacitação e fomento, como o Laboratório de Turismo, em parceria com a Accor Hotels, um curso digital voltado para empreendedores, com aulas que abordam conceitos de ecoturismo, desenvolvimento de roteiros, gestão empreendedora e jornada do turista. Também foram desenvolvidas a criação de modelos de negócio e o uso de ferramentas digitais para venda.

Atualmente, a FAS apoia 24 empreendimentos de turismo. Segundo Wildney Mourão, gerente do Programa de Empreendedorismo e Negócios Sustentáveis da Amazônia (Pensa) da FAS, o apoio da instituição para a cadeia traz impactos socioeconômicos para que estes empreendimentos contribuam de forma consistente na retomada econômica.

“A gente desenvolveu um programa de capacitação empreendedora, gestão de negócios, elaboração de produtos turísticos, ações de crédito e acesso ao mercado. Atuamos também no desenvolvimento também da parte que envolve marketing, comercialização, articulação com agências e operadoras de turismo. Nosso objetivo é fazer com que os empreendedores possam cada vez mais amadurecer a atividade turística e ter serviços mais inovadores com agregação de valor”, explica.

Turismo que preserva a Amazônia

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã é considerada um grande potencial para o ecoturismo. A pesca esportiva do tucunaré, espécie que vive nos rios da região, atrai turistas que desejam capturar o peixe que pode pesar até 10kg. A alta temporada acontece entre os meses de agosto e dezembro.

A comunitária Jovania Queiroz é proprietária da Pousada El Shadai, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Uatumã. Ao lado do marido, que já trabalhava como guia turístico na região, o casal realizou o desejo de ter uma pousada na região. Ele já atuava com barqueiros que levam os visitantes aos rios e lagos de pesca esportiva atendeu às demandas dos turistas que frequentam o local e pediam por instalações.

Eles contam que, no início do empreendimento, criaram um perfil nas redes sociais para postar vídeos e fotos da pousada. Com o impulso digital e investimento na expansão do espaço, hoje a pousada traz a junção entre conforto e integração com a natureza.

“Cada cantinho que eu olho, vejo nosso trabalho, nosso suor. As plantas que a gente tem, aqui tudo foi feito com muita dedicação, muito esforço. Hoje a gente tem clientes fora do Brasil, dos Estados Unidos e de todos os estados do país. É muito bom e muito gratificante. Nós estamos muito felizes”, comemora Jovania.