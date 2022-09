Foz do Iguaçu: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO VAI AMPLIAR A OFERTA DE ATIVIDADES NO CONTRATURNO ESCOLAR

A Secretaria Municipal da Educação vai ofertar atividades pedagógicas e esportivas no contra turno escolar para alunos dos 3º anos das escolas Monteiro Lobato, Professora Suzana Balen, Adele Zanotto, Acácio Pedroso e Vinícius de Moraes, localizadas nas regiões Norte e Sul da cidade.

O projeto-piloto, dentro da perspectiva de educação integral, será desenvolvido em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), que já podem se habilitar para a prestação dos serviços. O chamamento público para a seleção das propostas foi publicado na última sexta-feira (02) no Diário Oficial do Município.

O objetivo é oportunizar o desenvolvimento da aprendizagem nas dimensões intelectuais, físicas e emocionais dos estudantes, com foco no letramento e alfabetização, matemática e desenvolvimento psicomotor. Uma vez habilitadas, as OSC prestarão serviços ao município por um período de dois anos (janeiro de 2023 a janeiro 2025), ofertando aos alunos atividades pedagógicas, recreativas, esportivas e culturais. Estão previstas, por exemplo, oficinas de matemática, produção de texto, contação de histórias, apoio na recomposição das aprendizagens, soletrando pedagógico, brincadeiras, jogos de aventura e ginástica geral.

A escolha pelas cinco escolas considerou as regiões com maior situação de vulnerabilidade social, econômica e cultural das comunidades. “As atividades serão ofertadas no contraturno escolar dentro das próprias organizações, por isso estamos prevendo a contratação dos serviços por região (Norte e Sul), para facilitar o acesso das crianças”, explicou a secretária da educação, Maria Justina da Silva. “A ideia é iniciarmos com um projeto-piloto e gradativamente ampliarmos para outras turmas”, reiterou.

A rede municipal de ensino oferta o período integral nas escolas Parigot de Souza e Gabriela Mistral e desenvolve atividades em jornadas ampliadas nas escolas Cecília Meireles, Padre Luiggi e João XXIII. Em todas as escolas da rede são ofertadas aulas de inglês no contra turno para alunos dos 4º anos.

Requisitos

As Organizações da Sociedade Civil deverão prestar os serviços em espaços adequados, com condições de higiene, salubridade, segurança e acessibilidade. Também deverão oferecer os materiais de consumo necessários para as atividades pedagógicas, culturais e esportivas.

A equipe do Serviço Educacional, por sua vez, deverá ser constituída por no mínimo um técnico de nível superior – Coordenador Pedagógico, três oficineiros, sendo um com graduação em Pedagogia, um com graduação em Educação Física e um com graduação em Pedagogia ou Educação Física.

As entidades interessadas em participar devem apresentar o plano de trabalho com todos os requisitos determinados no edital até o dia 03 de outubro, no horário das 8h até as 11h30, no Complexo Bordin (Avenida JK, 3287), sala 22, Setor de Convênios, Parcerias e Gestão de Programas. A emissão de parecer da comissão será divulgado em 19 de outubro e a homologação e publicação do resultado definitivo acontecerá no dia 5 de novembro.