Foz do Iguaçu: SERVIÇOS ESSENCIAIS DA PREFEITURA, SERÃO MANTIDOS NO FERIADO A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo e limpeza pública serão mantidos normalmente durante o feriado da Independência do Brasil, nesta quarta-feira (07).

A Unidade de Saúde Padre Ítalo, no Porto Meira, bem como as UPAs(Unidades de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, funcionam de forma ininterrupta, bem como o Hospital Municipal Padre Germano Lauck e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que pode ser acionado pelo telefone 192 em casos de emergências clínicas.

As repartições públicas da Prefeitura de Foz do Iguaçu e as unidades básicas de saúde estarão fechadas no feriado, mas retomam o atendimento na quinta-feira (08).

No dia 07, também não haverá atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

Coleta seletiva

A coleta seletiva estará suspensa no feriado da Independência, mas a coleta de lixo convencional e os serviços de limpeza pública serão mantidos.

A orientação da Secretaria de Meio Ambiente é que os moradores depositem os materiais recicláveis no próximo dia de atendimento na região.

Serviços

Os contribuintes que necessitarem de atendimento da Prefeitura podem utilizar os serviços on-line, através do site: https://www5.pmfi.pr.gov.br/servicos/.

Os feriados e pontos facultativos do município estão estabelecidos em Decreto Municipal nº 29.930/2022.