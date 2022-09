Benefício: VERMELHO DIZ QUE TETO DO MEI DE R$ 144,9 MIL SERÁ APROVADO EM PLENÁRIO

O deputado federal Vermelho tem certeza que o projeto de lei complementar 108/21 será aprovado por ampla maioria dos deputados, depois de receber parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

“A aprovação desse projeto representará mais uma vitória dos pequenos empreendedores, pois aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do faturamento do Microempreendedor Individual (MEI)”, diz o deputado.

A proposta prevê passar dos atuais R$ 81 mil, por ano, para R$ 144,9 mil. A nova lei também permitirá a contratação de até dois empregados nessa figura jurídica, em lugar de apenas um, como acontece hoje.

Microempresa

Vermelho afirma que o projeto também beneficiará as microempresas: “Além da mudança para o MEI, o texto aprovado prevê ainda novos limites para microempresa, que saltaria de R$ 360 mil para R$ 869,4 mil”, explica.

Já o teto das empresas de pequeno porte, subirá de R$ 4,8 milhões para quase R$ 8,7 milhões. “Se aprovados, os novos valores deverão vigorar a partir de 2023, sendo atualizados anualmente pela inflação”, destaca Vermelho.

Defensor intransigente do pequeno e médio empreendedor, o deputado tem conversado com os parlamentares e diz ter certeza que o projeto será aprovado. “A grande maioria dos deputados é favorável ao projeto que irá beneficiar mais de 14 milhões de brasileiros, gerando emprego e renda”.

Se sancionado, o projeto poderá favorecer a formalização de mais empreendedores e fortalecer a tendência de aumento dos MEI no Brasil. A figura jurídica MEI criada há quase 14 anos no país.

“Mais uma vez o Congresso adota medidas para impulsionar a atividade econômica e reduzir a informalidade. Além disso, abriremos possibilidades para que novos negócios sejam abertos, ajudando pessoas que trabalham por conta própria a escaparem das amarras do estado e dos engessados vínculos empregatícios”, finaliza o parlamentar.

PISO ENFERMAGEM

O deputado federal Vermelho gravou uma mensagem reafirmando seu compromisso com os profissionais da Enfermagem para implantar o piso nacional da categoria

O Congresso havia aprovado o piso no valor de R$ 4.750,00. No domingo (4), o piso salarial da enfermagem foi suspenso em caráter liminar (provisório) pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso.

Ele deu 60 dias para que governo federal, estados, Distrito Federal e entidades do setor prestem informações sobre impacto financeiro, riscos de demissões e possível redução na qualidade do serviço prestado.

“Ao aumentar o piso da Enfermagem no mês de julho deste ano, fizemos justiça com essa categoria valorosa que não mede esforços para cuidar da saúde do povo brasileiro. Não vamos desistir”, afirmou Vermelho.