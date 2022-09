Foz do Iguaçu: POPULAÇÃO DA CIDADE PODE CONTRIBUIR COM PLANO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

O Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Foz do Iguaçu 2022/2025 está disponível para consulta e sugestões da população no site da Prefeitura Municipal, por meio do link (https://www5.pmfi.pr.gov.br/orgao-69). O prazo para enviar considerações vai até o dia 12 de setembro.

O plano está estruturado em nove eixos, que envolvem as políticas de Assistência Social; Educação; Saúde; Esporte e Lazer; Cultura; Habitação; Trabalho e Previdência Social; Transporte; Mobilidade e Urbanismo; e Controle Social.

“Em Foz, de acordo com os dados do último Censo (2010), 11,2% da população é idosa. Precisamos construir políticas para valorizar e combater a vulnerabilidade dos idosos, que devem ter suas necessidades atendidas em todos os eixos mencionados”, destaca o secretário de Assistência Social em exercício, André dos Santos.

A estruturação do documento iniciou em maio deste ano, a partir da publicação do decreto nº 30.278, de 24 de maio de 2022, que instituiu o Grupo de Trabalho para Elaboração do Plano Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, formado por integrantes da gestão municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Com a criação do grupo, foram formados subgrupos dentro das temáticas dos eixos do plano para otimizar e democratizar as discussões.

Etapas

A primeira tarefa do grupo foi avaliar o plano anterior para averiguar a situação das políticas, assim como para deliberar quais ações deveriam permanecer.

O segundo momento foi a elaboração de novas ações para compor o novo plano. Por último, todos os subgrupos fizeram a apresentação das ações dos respectivos eixos e debateram as propostas.

O documento está disponível para consulta pública no site da Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio da página da Secretaria Municipal de Assistência Social. As sugestões podem ser enviadas pelo e-mail gtrabalhosuasfoz@gmail.com.