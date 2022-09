Ilegalidade: COM SINAIS DE EMBRIAGUEZ, POLICIAL É PRESO APÓS ATIRAR CONTRA CARRO EM “BLITZ CLANDESTINA”

Um policial civil que estava de folga foi preso depois de promover uma operação clandestina na cidade de Guarapari (ES). Nas imagens feitas por um morador é possível ver o momento em que o policial e um outro agente abordam vários carros e atiram em um dos veículos. Um adolescente acabou baleado na perna.

Era por volta das 20h do último sábado (3) quando moradores ouviram gritos e tiros numa região conhecida pelo comércio de entorpecentes. Ao olharem pela janela, vizinhos encontraram dois jovens caídos no chão e outros dois homens armados.

“Quando olhei pela janela tinham esses dois caras que gritavam que eram policiais e que os dois meninos estavam presos. Dava para ver que eles não estavam bem, pareciam bêbados e bastante nervosos”, afirmou o morador de 25 anos ao UOL.

Diante da situação, a testemunha começou a filmar e flagrou o momento exato em que um dos policiais gritou para um carro parar e o outro atirou para dentro do veículo. Um empresário, a mulher dele e um adolescente de 13 anos estavam dentro do carro. Ninguém se feriu.

“A gente achou que era um assalto. Eles estavam muito alterados. Pareciam que tinham usado drogas e o cheiro de bebida alcoólica era grande. Um deles ameaçou de morte a minha mulher e teve uma hora que ele chegou a cochilar com a arma na mão”, explicou o condutor do carro abordado.

Outros dois automóveis também teriam sido abordados da mesma forma. A Polícia Militar foi acionada e deteve os dois suspeitos que estavam algemados no chão e também os policiais civis.

Policiais alegaram denúncia de tráfico

Na delegacia de Guarapari, em depoimento ao delegado de plantão, os policiais alegaram que foram até o local depois que receberam uma denúncia de tráfico de drogas e que bandidos estariam armados na região.

Em nota, a Polícia Civil informou que os servidores se depararam com os suspeitos de 16 e 22 anos no local e trocaram tiros. O adolescente foi atingido na perna direita, estando, até este momento, hospitalizado. Uma bolsa contendo 67 pinos de cocaína, 55 pedras de crack e R$ 515,25 foi encontrada com a dupla.

“O suspeito de 22 anos confessou que estava atuando como olheiro do tráfico e afirmou que as drogas pertenciam ao adolescente, e que ele estaria no local para comprar a droga. Ele foi autuado em flagrante por colaborar como informante do tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP)” disse o órgão.

O adolescente de 16 anos responderá por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi reintegrado à família.

Corregedoria abriu investigação

Em razão dos policiais civis apresentarem alteração psicomotoras, como odor etílico e falas desconexas, a Corregedoria da Polícia Civil foi acionada e abriu um inquérito para investigar a conduta dos policiais.

De acordo com a policial civil, o agente que efetuou os disparos foi autuado em flagrante por disparo de arma de fogo majorado. Ele foi encaminhado ao Alfa 10 (presídio de policiais). Durante a audiência de custódia, ficou decidido que a liberdade do agente “não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita”. Foi arbitrada a fiança no valor de R$ 5 mil. O policial civil pagou e foi liberado.

Já sobre o segundo agente, o órgão informou ainda que ele foi ouvido e liberado após a autoridade entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

O órgão finalizou a nota informando que “as carteiras funcionais e as armas dos policiais civis foram apreendidas. O procedimento criminal foi encaminhado na integralidade à Corregedoria da Polícia Civil para as demais diligências que o requer. Foi instaurada uma Investigação Sumária para analisar o caso no âmbito administrativo”.