Narcotráfico: PF COMBATE LAVAGEM DE DINHEIRO DE TRAFICANTE INTERNACIONAL

A Polícia Federal está nas ruas das cidades de Campo Grande e Jaraguari, no Mato Grosso do Sul, e São Paulo e Rio Preto, no estado de São Paulo, nesta terça-feira (6), para cumprir nove mandados de busca e apreensão, mais o sequestro de bens do investigados que estão avaliados em R$ 8 milhões.

A operação, chamada de La Famiglia, é para desarticular a estrutura de lavagem de dinheiro de indivíduos ligados ao núcleo familiar de um traficante internacional que está preso na Hungria. Eles seriam responsáveis por parte da movimentação financeira, aquisição, administração e alienação de bens vindos do crime.

Segundo a PF, as investigações mostraram a prática de lavagem de dinheiro por meio de negócios jurídicos fraudulentos e ainda, a compra de imóveis e móveis, especialmente fazendas com dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas, com intuito de criar gado e assim converter a ilegalidade em legal.

A operação desta manhã está voltada para lavagem de dinheiro praticada pelo núcleo familiar do chefe do esquema, que foi responsável pelo envio de toneladas de cocaína para Europa.

É o desdobramento da operação Enterprise, que ocorreu em novembro de 2020, em vários estados do Brasil e também no exterior para combater a organização. Os envolvidos devem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, e podem pegar de três a dez anos de prisão.