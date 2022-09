Confira: O QUE ABRE E FECHA NO FERIADO DA INDEPENDÊNCIA EM CASCAVEL, TOLEDO E FOZ

Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, cidades do oeste do Paraná, divulgaram o abre e fecha do feriado da Independência, que será comemorado na quarta-feira (7). Neste ano de 2022, é celebrado os 200 anos da Independência do Brasil. As três cidades terão o tradicional desfile.

Em Cascavel, a prefeitura estará fechada na quarta-feira, no entanto, os trabalhos essenciais serão mantidos no município. Os atendimentos serão retomados normalmente na quinta-feira (8).

Não haverá aulas nas escolas municipais e Cmeis na quarta-feira. Na quinta-feira, também não haverá atividades com as crianças, porque os professores se reúnem para conselho de classe. As aulas retornam normalmente na sexta-feira (9).

Cascavel

Comércio: As lojas do comércio de Cascavel poderão abrir das 9h às 18h. A decisão de autorizar a abertura foi extraída de consenso entre patrões e empregados do comércio em convenção coletiva de trabalho envolvendo os seus respectivos sindicatos.

UPA : As três Unidades de Pronto Atendimento atendem normalmente.

UBS/USFs: As unidades fecham na quarta-feira e reabrem normalmente na quinta.

Vigilância Epidemiológica: Plantão de sobreaviso ininterrupto. Contato: (45) 98431-6339.

Vigilância em Saúde Ambiental (Visam): Plantão das 7h às 19h. Contato (45) 988047211.

Vigilância Sanitária: Plantão de sobreaviso 24h. Contato: 98431-6358.

Ambulatório de Profilaxia de Raiva Humana : Atendimento das 7h às 12h30.

Setor de Transporte sanitário eletivo: Plantão das 7h às 22h

Farmácia Básica

Farmácia Básica I: 13h às 19h

Farmácia Básica II: 7h às 13h

Farmácia Básica III: 13h às 19h

Restaurante Popular: As três unidades de Restaurante Popular estarão fechadas na quarta-feira.

Conselhos Tutelares: Atenderão em regime de plantão pelos telefones 99972-0662 (Leste), 98431-6353 (Oeste) e 98813-5799 (Sul).

Serviços de Proteção Social Básica: Cras, Eurecas, Centro da Juventude, CEU (Centro de Artes e Esportes Unificado) Cadastro Único e Inclusão Produtiva, assim como os de Proteção Social de Média Complexidade, como os Creas, ficarão fechados na quarta-feira.

Acolhimento: Os serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, como unidade de Acolhimento Institucional, as residências inclusivas, Casa Pop, Centro Pop e Abrigo de Mulheres atenderão normalmente.

Zoológico de Cascavel: Abre normalmente, das 10h às 17h.

Coleta de lixo: Serviço funciona normalmente.

Parques: Abertos das 6h às 22h

Transitar: Não haverá atendimento administrativo na sede da Transitar e no Departamento de Trânsito nesta quarta (7). O Setor de EstaR (Estacionamento Regulamentado) também ficará fechado para regularização de avisos. O atendimento volta ao normal na quinta-feira (8).

Transporte coletivo: Os ônibus circularão com tabela de feriado na quarta (7), das 5h40 até por volta de 00h00. As respectivas tabelas podem ser consultadas no site da Transitar https://www.transitarcascavel.com.br/horarios-do-transporte-coletivo/.

Trânsito: O Setor de Fiscalização de Trânsito mantém atendimento ininterrupto com escalas de plantão. A Ouvidoria de Trânsito atende 24 horas por mensagem no WhatsAPP (45) 99135-5207.

Pátio de Veículos: Atendimento na quarta (7) das 9h às 13h.

EstaR: O Estacionamento Regulamentado ficará fechado na quarta-feira (7) para regularização de avisos.

Rodoviária: O Terminal Rodoviário de Cascavel funciona de forma ininterrupta para embarque e desembarque de passageiros. A expectativa é de um aumento de 10% no movimento.

Aeroporto Municipal: Funciona normalmente para embarque e desembarque de passageiros.

Toledo

UPA e PAM: Atendimento normal (24 horas).

Farmácia da Vila Pioneira: O atendimento será das 7h às 12h e das 13h às 18h30.

Guarda Municipal: Atendimento normal (24 horas).

Coleta de lixo orgânico: Somente nos distritos.

Aquário Municipal: Aberto das 10h às 12h, das 14h às 16h e das 18h às 20h.

Prefeitura: Estará fechada.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Não terá atendimento.

Coleta de lixo reciclável: Sem coleta na quarta-feira.

Biblioteca Pública Municipal: Fechada.

Comércio: O comércio em geral que quiser abrir no feriado está autorizado a funcionar normalmente, das 9h às 18h conforme a convenção coletiva do trabalho.

Os atendimento retornam normalmente na quinta-feira (08).

Foz do Iguaçu

Os serviços considerados essenciais, como saúde, segurança, coleta de lixo e limpeza pública serão mantidos normalmente durante o feriado da Independência do Brasil, na quarta-feira (07).

A Unidade de Saúde Padre Ítalo, no Porto Meira, bem como as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) Dr. Walter Cavalcante Barbosa, no Morumbi, e João Samek, no Jardim das Palmeiras, funcionam de forma ininterrupta, bem como o Hospital Municipal Padre Germano Lauck e o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que pode ser acionado pelo telefone 192 em casos de emergências clínicas.

As repartições públicas da Prefeitura de Foz do Iguaçu e as unidades básicas de saúde estarão fechadas no feriado, mas retomam o atendimento na quinta-feira (08). No dia 07, também não haverá atendimento no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Especialidades Médicas (CEM) e no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

Coleta seletiva: A coleta seletiva estará suspensa no feriado da Independência, mas a coleta de lixo convencional e os serviços de limpeza pública serão mantidos. A orientação da Secretaria de Meio Ambiente é que os moradores depositem os materiais recicláveis no próximo dia de atendimento na região.

Serviços: Os contribuintes que necessitarem de atendimento da Prefeitura podem utilizar os serviços on-line, através do site: https://www5.pmfi.pr.gov.br/servicos/.

Comércio: Os lojistas estão autorizados a abrir em horário normal, no entanto deverão pagar aos colaboradores como feriado.