Alerta: AGÊNCIA DA ONU; PIORA DA QUALIDADE DO AR ASSOCIADA ÀS ONDAS DE CALOR

Um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial apontou que a interação entre poluição e fatores meteorológicos pode causar uma “penalidade climática” para milhares de pessoas ao redor do mundo.

Segundo o documento, o aumento das ondas de calor associado aos incêndios florestais e queimadas neste século deve piorar a qualidade do ar, prejudicando a saúde humana e os ecossistemas.

“Realmente a qualidade do ar está deteriorando rapidamente no mundo todo por causa da maior incidência de queimadas, nos EUA, Europa e Brasil”, concordou o professor do Instituto de Física da USP, Paulo Artaxo.

Em entrevista à CNN Rádio, além disso, ele explicou que “não estamos sendo capazes de reduzir as emissões de poluentes atmosféricos, a mudança climática está alterando profundamente o padrão das emissões de gases de efeito estufa e poluentes que trazem danos à saúde da população.”

O especialista reforça que, se nada for feito, “podemos esperar que a situação possa se agravar ao longo dos próximos anos”, impactando na saúde de milhões de pessoas.

“É uma tarefa urgente para a sociedade” combater essas emissões de gases de efeito estufa.

No entanto, Artaxo alerta que “nenhum governo está fazendo algo significativo”, já que a “ciência alerta há 50 anos” dos riscos do aquecimento global.

“Apesar dos alertas, Acordo de Paris e conferências do Acordo Climático, nenhuma redução significativa foi feita, as emissões ainda estão aumentando em torno de 2 a 4%”, completou.

O professor destaca que reverter este quadro é “possível, mas difícil.”

A melhora passa por uma “mudança no padrão de consumo das populações, redução da desigualdade social, e que a indústria de petróleo se volte para a produção de energia eólica e solar.”

Ele avalia que ações individuais são importantes, mas o impacto só será amenizado com políticas públicas que englobem toda a sociedade.

*Com produção de Isabel Campos