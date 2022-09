Boletim 08/09/2022: FOZ REGISTRA 51 NOVOS CASOS DE CORONAVÍRUS NA SEMANA EPIDEMIOLÓGICA 35

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma na data de hoje, 08/09/2022, 51 casos de Covid-19. No total, são 81.429 casos da doença no município desde o início da pandemia.

Dos 51 novos casos, 33 são mulheres e 18 homens, com idades entre 03 meses e 90 anos. Entre eles, 35 estão em isolamento domiciliar, 16 encerraram o período de isolamento e 01 paciente foi a óbito.

Óbitos

Foz do Iguaçu registrou 1 óbito em consequência da Covid-19 na semana epidemiológica 35. A vítima é um homem com 67 anos. No total, são 1.296 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.