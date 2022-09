Brasil: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA DESCARTA VOLTA DO HORÁRIO DE VERÃO EM 2022

O Ministério de Minas e Energia descartou retomar o horário de verão em 2022. A medida, que vinha desde 1985, foi retirada em 2019 após decreto do governo. A justificativa da pasta para não adiantar os relógios é que não há tempo hábil para estudar e calcular a economia que a iniciativa poderia gerar. Com isso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vai terminar este mandado sem colocar o horário de verão em prática uma única vez.

Na época em que retirou a medida, o governo afirmou que a economia estava em queda e foi considerada nula no verão de 2017 a 2018, de acordo com um levantamento feito pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Agora, o Ministério de Minas e Energia diz que é preciso novas metodologias para correlacionar as mudanças no comportamento do consumidor com a alteração no perfil das fontes de geração de energia no Brasil. Contudo, a pasta pretende fazer um novo estudo em 2023.