Feminicídio: MULHER É ASSASSINADA EM INAUGURAÇÃO DE BAILÃO NA CAPITAL; COMPANHEIRO É PRESO

Um crime chocante foi registrado durante a inauguração de um bailão no bairro Campo Comprido, em Curitiba, na madrugada desta quinta-feira (8). Um homem, de 49 anos, é suspeito de assassinar a companheira no meio da multidão. Na sequência, o suspeito ainda tentou tirar a própria vida, mas não conseguiu. De acordo com testemunhas, o crime foi motivado por ciúmes, pois a mulher estaria dançando com outro homem.

O suspeito foi identificado como Arivaldo dos Santos e preso logo após a chegada da Polícia Militar (PM). “Caso claro de feminicídio, totalmente machista. Ele não aceitava a recusa dela de ir para casa e tomou a atitude”, declarou o tenente Biscaia.

Assassinato em bailão no Campo Comprido

A nova casa noturna do bairro Campo Comprido, na rua Celso Luiz Peixoto Ribas, teve a festa de inauguração marcada por um crime brutal. O local estava lotado para o primeiro evento na noite desta quarta-feira (7).

Durante a madrugada, testemunhas contaram que uma mulher informou ao companheiro que não gostaria de ir embora, então o homem deixou o bailão. Entretanto, pouco depois o suspeito retornou ao local e encontrou a companheira, de 33 anos, dançando com outro participante da festa.

“A gente tava curtindo e do nada apareceu um estilete, ele (Arivaldo) riscou o pescoço da mulher. Foi muito rápido. Na hora já estavam os dois caídos, só deu tempo de chamar o socorro. Estava inaugurando o bailão, inaugurou hoje”, declarou uma testemunha, que não quis se identificar.

Familiares do casal revelaram que o ciúme de Arivaldo era frequente. O homem foi detido e o caso será investigado.