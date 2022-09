Representante: NADADORA IGUAÇUENSE FICA ENTRE OS DESTAQUES DOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEJs) serviram para a jovem nadadora iguaçuense, Ana Ghellere, se destacar ainda mais entre as promessas do esporte nacional. Ela conquistou nove medalhas na competição, sendo seis ouros e três bronzes. A competição foi disputada em Aracaju (SE).

A iguaçuense treina nas piscinas do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti e representou a seleção paranaense no campeonato. Ao todo, entre os mais de seis mil atletas que disputaram o JEJs, Ana foi a maior medalhista, tendo vencido todas as provas individuais e outros cinco revezamentos.

“A competição foi incrível, com certeza de muito aprendizado. Estou saindo bem feliz, não esperava que eu me sairia tão bem. Gostei muito dos meus resultados. Baixei tempos, não esperava isso. Estou muito feliz. Isso me incentiva a atingir resultados melhores ainda lá na frente”, falou.

Célia Targat, técnica da atleta, ainda destacou os resultados positivos que Ana obteve em provas, como a expressiva marca de 4’26”97 nos 400 m nado livre.

“Ficamos contentes com os resultados, pois mostram são os frutos do treinamento e dedicação que ela possui. Estamos confiantes com o semestre que temos pela frente”, garantiu Célia.

Ana representa também representa o município em competições oficiais pela equipe Cataratas Natação, que conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e da Itaipu Binacional.

Confira as conquistas:

Ouro: 200m borboleta

Ouro: 400m livre

Ouro: 1.500m livre

Ouro: 200m livre

Ouro: 4×100 livre feminino

Ouro: 4x 200 livre feminino

Bronze: 4×100 medley feminino

Bronze: 4×100 medley misto

Bronze: 4×100 livre misto.

*Com informações da assessoria do Comitê Olímpico do Brasil.