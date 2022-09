Vacinação: CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE É PRORROGADA ATÉ 30 DE SETEMBRO

O Ministério da Saúde prorrogou até 30 de setembro a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, que terminaria nesta sexta-feira (09). A medida se deve à baixa cobertura vacinal do público-alvo, formado por crianças menores de cinco anos.

Em Foz do Iguaçu, foram vacinadas apenas 5.756 crianças, dentro de uma população estimada de 17.917, o que corresponde a uma cobertura de 32,13%. Dados da Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações apontam que em todo o Brasil, até 02 de setembro, foram vacinadas 3,7 milhões de crianças, uma cobertura de 32,5%. A meta é imunizar 95% desse público.

A campanha de vacinação começou no dia 8 de agosto e as doses seguem disponíveis em todas as 29 unidades básicas de saúde de Foz. A Poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda causada por vírus que pode infectar crianças e adultos e em casos graves pode acarretar paralisia nos membros inferiores. A vacinação é a única forma de prevenção, por isso todas as crianças menores de cinco anos devem ser vacinadas.

“Todas as crianças de 1 a 4 anos devem ser vacinadas com a vacina oral contra a poliomielite, mesmo que já tenham sido imunizadas anteriormente contra a doença. Já as menores de um ano de idade, que fazem vacina injetável, só precisam comparecer se estiverem com as doses contra a polio em atraso” explicou a coordenadora do Programa Municipal de Imunização Adriana Izuka.

O Ministério da Saúde também prorrogou a Multivacinação para atualização da caderneta de vacina de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

“A campanha de multivacinação serve para que todas as crianças e adolescentes menores de 15 anos coloquem as vacinas em dia. Os pais que tiverem dúvidas podem comparecer à UBS com a carteira de vacinação dos filhos em mãos”, orientou Izuka.