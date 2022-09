Apreensão: PF ENCONTRA DEPÓSITO COM GRANDE QUANTIDADE DE CONTRABANDO EM FOZ DO IGUAÇU

Policiais federais localizaram, na tarde desta terça-feira (6), um depósito com centenas de mercadorias contrabandeadas e descaminhadas em uma residência em Foz do Iguaçu.

Após receberem uma denúncia anônima, os policiais federais realizaram diligências nas áreas próximas a uma casa onde havia intensa movimentação de veículos.

Na abordagem, foram encontradas diversas caixas de mercadorias contrabandeadas e descaminhadas no interior da residência, como diversos aparelhos eletrônicos importados clandestinamente e cigarros eletrônicos, cuja importação no Brasil é proibida pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), em razão dos malefícios que tais produtos podem causar.

No imóvel ainda foi encontrado um veículo, onde os policiais identificaram um fundo falso utilizado para camuflar as mercadorias ilegais que eram transportadas e, assim, dificultar a fiscalização na aduana, principalmente.

Duas pessoas foram presas e encaminhadas à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, junto com as mercadorias e o veículo, para a lavratura da prisão em flagrante e demais procedimentos.