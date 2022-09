Clima: DEPOIS DE VERANICO CURTO, TEMPO VIRA E FINAL DE SEMANA PODE TER CHUVA E FRIOZINHO NO PARANÁ

Gostou dos dias mais quentes nessa semana? Não se acostume, pois o final de semana chega para o tempo virar. Segundo a previsão do Simepar, as temperaturas devem cair entre o sábado (10) e o domingo (11). Na semana que vem, tem chuva prevista para praticamente todo o Paraná.

Nesta sexta-feira (9), o tempo ainda se mantém estável em grande parte das regiões paranaenses. Com isso, os termômetros ficam com temperaturas elevadas como foi no dia anterior. Em algumas regiões, como em Curitiba, por exemplo, pode fazer 28°C.

Segundo o Simepar, o Sol continua brilhando forte no decorrer da sexta, fazendo com que haja registros de temperaturas elevadas em todos os setores do Estado. No entanto, algumas áreas de instabilidade poderão se desenvolver entre o Noroeste, Oeste, Sudoeste e Centro-sul paranaense, provocando chuvas isoladas e de curta duração entre o período da tarde e da noite.