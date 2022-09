Corrupção: OPERAÇÃO MIRA VEREADORA DE FOZ DO IGUAÇU SUSPEITA DE RACHADINHA

Uma vereadora de Foz do Iguaçu, na região oeste do Paraná, suspeita de ter cometido crime de rachadinha é alvo da operação “Tudo pela Causa”, do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) nesta sexta-feira (9).

Foram expedidos nove mandados de busca e apreensão pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz contra a parlamentar na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Bem Estar Animal e em uma associação de animais resgatados.

De acordo com as investigações, um policial civil também está envolvido e participou da exigência de parte dos salários dos assessores da vereadora.

O Gaeco tenta recolher celulares, documentos, computadores e valores em espécie.

Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de dinheiro.