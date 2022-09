Narcotráfico: PRF APREENDE CAMINHÃO QUE ERA REBOCADO COM 2 TONELADAS DE MACONHA

A Polícia Rodoviária Federal na manhã desta quinta-feira (8), tirou de circulação mais de duas toneladas de maconha, em São Miguel do Iguaçu, no oeste do Paraná. A droga estava no compartimento de carga de um caminhão, que saiu da pista e estava sendo removido por um guincho, quando os policiais questionaram o condutor, ele hesitou nas respostas e tentou fugir pela vegetação. Foi dada voz de prisão e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

Um veículo saiu da pista no KM 685 da rodovia BR-277 e estava sendo removido por um guincho, quando os policiais rodoviários federais chegaram ao local e conversar com o condutor, identificado como Cristian Alberto Chiomento, o rapaz forneceu respostas desconexas e tentou fugir da fiscalização através da vegetação.

Uma equipe da Polícia Civil de Medianeira, foi até o local para apoiar na abordagem e prendeu o homem durante a fuga. O homem foi imobilizado e uma vistoria foi realizada no caminhão, no compartimento de cargas foi encontrado diversos fardos de maconha embalados em sacos de ráfia.

Foi dada voz de prisão ao condutor do veículo, a droga totalizou 2.037 kg divididos em 78 fardos e o caminhão foi removido para a Delegacia da Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu.