Pré-Requisitos: CHINA AVISA QUE MONTADORAS DEVEM TER LICENÇAS PARA MAPEAR DADOS EM CARROS INTELIGENTES

O governo chinês informou que montadoras devem pedir licenças para obter informações geográficas utilizando sensores em seus automóveis inteligentes, destacando as preocupações de segurança de Pequim sobre a crescente sofisticação dos recursos de mapeamento dos carros inteligentes.

Essa medida foi como um esclarecimento da lei de levantamento e mapeamento da China, além de mostrar os esforços dos órgãos reguladores para esquivar-se de qualquer cenário em que informações visuais altamente detalhadas coletadas por carros inteligentes possam cair em mãos erradas, como hackers e outros cibercriminosos.

Essas orientações entraram em vigor no momento que foram divulgadas e podem deixar algumas empresas com problemas, como por exemplo, a Tesla, que já precisa procurar parcerias com empresas chinesas na hora de coletar e processar esses dados.

Segundo um comunicado publicado na última terça-feira (30) pelo Ministério dos Recursos Naturais, as montadoras e os desenvolvedores de software de direção autônoma devem solicitar licenças de mapeamento ou solicitar que uma empresa licenciada colete, armazene, transforme e processe dados geográficos.

O jornal oficial do ministério chinês informou que o desenvolvimento rápido da indústria de veículos inteligentes e conectados do país significava que uma “linha de segurança” precisava ser desenhada para as “coordenadas de alta precisão em tempo real, imagens de alta definição e outros suportes de dados”, em que é altamente dependente.

Pode-se estimar que o mercado global para a indústria de veículos inteligentes e conectados atingirá US$ 470 bilhões em 2030, afirmou Wan Gang, vice-presidente do órgão consultivo nacional de formulação de políticas da China, em uma conferência em Pequim.

Assim, automóveis autônomos devem coletar grandes quantidades de dados geográficos para criar mapas de alta precisão, que são essenciais para uma navegação precisa e segura.

E, até o momento, a China emitiu licenças de mapeamento para mais de 20 empresas, incluindo a Baidu e a empresa de mapeamento apoiada pela Tencent, a Navinfo.