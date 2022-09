Profissionalização: MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPAM DE FORMAÇÃO NESTA TERÇA-FEIRA (13)

A Secretaria Municipal da Educação, através da Divisão de Alimentação Escolar, promove nesta terça-feira (13) um encontro com merendeiras e diretores das unidades escolares no auditório da Acifi (Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu), no centro de Foz.

A formação terá início às 8 horas e será conduzida pelas nutricionistas da pasta, que abordarão temas como a segurança alimentar e nutricional no preparo da alimentação e os resultados da avaliação nutricional realizada nas escolas. As boas práticas das merendeiras também ganharão destaque durante o encontro.

O levantamento feito pela Secretaria da Educação com mais de 13 mil estudantes do 1º ao 5º ano apontou que 55,5% dos alunos estão com o peso adequado para a idade/altura, 1,1% foram identificados com magreza ou magreza extrema e 43,4% estão com sobrepeso ou obesidade. A pesquisa foi feita entre os meses de março a julho nas escolas municipais.

“Com base nestes dados, estamos fortalecendo as ações de Educação Alimentar e Nutricional nas escolas, com ações de conscientização e estímulo aos hábitos saudáveis. As merendeiras têm um papel fundamental nisso e muitas já se reinventaram, criando novas receitas muito bacanas”, comentou a nutricionista Aline Christmann.

Dentro desta perspectiva, o município também ampliou em 75% o valor da compra de produtos da agricultura familiar, que integram a merenda escolar. No contrato com a cooperativa, está prevista a aquisição de 680 toneladas de alimentos por 12 meses, sendo 30 toneladas de produtos orgânicos, entre frutas, verduras e legumes.

Para Akube, o alto índice de crianças com sobrepeso é uma realidade em todo o país, cuja prevalência está em constante crescimento. “A origem da obesidade infantil é multifatorial e nas últimas décadas houve alterações nos padrões alimentares e no estilo de vida, que contribuíram para o ganho de peso de crianças e adolescentes, como por exemplo, a ingestão insuficiente de frutas e hortaliças, aumento do consumo de açúcares simples e alimentos ultraprocessados, muitas vezes associado à ausência de atividades físicas fora do ambiente escolar, como de brincar ao ar livre”, explica a nutricionista.

A avaliação nutricional é um projeto desenvolvido pela Divisão de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal da Educação e está baseado nas resoluções do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).