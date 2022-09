Reformas: PREFEITO ANUNCIA PAVIMENTAÇÃO PARA TRÊS NOVAS REGIÕES DE FOZ

Moradores de três regiões de Foz do Iguaçu serão os novos beneficiados com as obras de pavimentação que avançam cada vez mais na cidade. O prefeito liberou, na quinta-feira (08), a publicação de licitação para a pavimentação de 13 ruas nos Jardins Estela, Bela Vista e Dona Leila.

A assinatura da documentação foi realizada diante dos moradores da comunidade. O aviso de licitação já foi publicado no Diário Oficial do Município e a abertura das propostas está prevista para o dia 4 de outubro.

O investimento total será de R$ 1,8 milhão para a pavimentação de quase 40 km de vias, além da sinalização vertical e horizontal dos trechos, com a instalação de placas e pintura de faixas.

O secretário municipal de Obras, Cézar Furlan, esteve presente para explicar o passo a passo das obras e detalhar o projeto aos moradores presentes.

“Com a licitação publicada, significa que a obra está prestes a sair do papel. Os moradores podem ter a certeza de que em breve serão contemplados e receberão um asfalto de qualidade”, frisou.

Os trechos contemplados pela pavimentação serão: Rua Altamira; Rua Francisco Rocha; Rua Foz do Areia; Rua Julio Delamare; Rua Itatiaia; Rua Bartolomeu de Gusmão; Rua Manoel Moreira Andrion; Rua Mario Paulo Alves; Rua Jorge Nassar; Avenida Airton Senna; Rua Mohamad Ali El Fakih; Rua Elia Michael Nicolas; Rua Guarapari e Rua Henrique Alberto Pepin.