Segurança: CONFRONTO ENTRE RONE E SUSPEITOS EM CARRO ROUBADO TERMINA COM 4 MORTOS

Um confronto foi registrado na manhã desta segunda-feira (12), no Contorno Norte, na região de Santa Felicidade, em Curitiba. Uma equipe da Rone, coordenada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR), localizou um veículo com alerta de roubo, fez acompanhamento tático e trocou tiros com os ocupantes, que tentaram resistir à abordagem.

Trânsito no local ficou mais intenso devido a ocorrência

De acordo com a PMPR, na noite de ontem (11), uma ligação na Central 190 denunciou que os ocupantes do mesmo veículo efetuaram disparos no bairro Parolin, em Curitiba. Já na manhã desta segunda, os suspeitos permaneceram com o veículo da marca Hyundai e foram localizados.

Os quatro ocupantes tentaram fugir pelo Contorno Norte, entretanto perto do viaduto da Manoel Ribas houve o primeiro confronto. Dois indivíduos foram baleados e morreram no local, já outros dois ocupantes entraram em uma área de mata. Segundo a PMPR, houve uma busca na região e novos confrontos, sendo que os quatro suspeitos morreram.

Um dos suspeitos utilizava colete balístico e todos estavam armados. Nenhum policial sofreu ferimentos. A identidade dos indivíduos ainda não foi divulgada.